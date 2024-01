Ginevra Lamborghini: “Ho avuto una relazione con una donna”/ “La mia famiglia? Disfunzionale, ho sofferto”

Ginevra Lamborghini: “Sono cresciuta in una famiglia disfunzionale. Parlo dei miei dolori nella musica”

Prima il Grande Fratello Vip, poi il successo a Tale e Quale show: negli ultimi anni Ginevra Lamborghini ha dimostrato di non essere soltanto la ‘figlia e la sorella di’, ma di avere una forte personalità e tante qualità da mostrare al pubblico. La strada da lei scelta per farlo è quella della musica, e infatti lo scorso 8 dicembre è uscito il suo nuovo singolo ‘Isola grattacielo’, che come lei stessa ha dichiarato in un’intervista rilasciata a Novella 2000, giornale diretto da Roberto Alessi, è molto autobiografico.

“Per fare musica ho attinto a eventi dolorosi del mio passato, ed essere cresciuta in una famiglia disfunzionale ha fatto sì che ne abbia vissuti tanti.” ha spiegato Ginevra. “Da bambina avrei voluto che tra me e i miei genitori ci fosse più dialogo, ma quello che non ci siamo detti sta defluendo nell’arte. Il mio primo singolo, Isola grattacielo, è molto autobiografico.” ha sottolineato, spiegando infine come “La separazione dei miei genitori, in un periodo delicato come l’adolescenza, ha fatto nascere in me forti insicurezze.”

Oggi Ginevra Lamborghini spera di costruire una sua famiglia e dare ai suoi figli la serenità che lei spesso non ha avuto: “Vorrei avere tanti figli e difendere in loro l’incanto della fanciullezza. Io col mio passato ho dovuto fare pace, loro non dovrebbero neppure litigarci.” ha dichiarato a Novella.

E a proposito di amore, Ginevra svela di essere felicemente fidanzata e racconta di aver avuto in passato anche una storia con una donna: “Ho avuto una bella relazione con una donna e considero l’intero genere femminile, nella sua affascinante complessità, molto più seducente di quello maschile. Non ricordo di aver mai respinto il corteggiamento di una donna, a condizione che questa mi piacesse.”

L’intervista della maggiore delle sorelle Lamborghini si conclude però con una nota drammatica. Ginevra racconta infatti di essere stata recentemente vittima di una tentata aggressione: “Ero in stazione, di ritorno da un evento, quando sono stata strattonata da un giovane in monopattino. Sono letteralmente volata e non si è trattato di un incidente, bensì di un tentativo di aggressione.” ha spiegato. Per fortuna tutto so è risolto bene: “Un ragazzo che passava da lì per caso, essendosi reso conto della situazione ambigua, ha fatto finta di conoscermi, così il malintenzionato ha desistito dal proposito di farmi del male. Se non avessi avuto la fortuna di incontrare quell’angelo, temo che il finale sarebbe stato ben diverso”.

