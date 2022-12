Ginevra Lamborghini attacca Bellavia: “Con il tuo tweet mi hai fatta sembrare un mostro”/ “Insulti da mesi”

Ginevra Lamborghini attacca Marco Bellavia al Grande Fratello Vip per il suo tweet

Si scatena lo scontro in diretta al Grande Fratello Vip tra Marco Bellavia e Ginevra Lamborghini. Quest’ultima non ha mandato giù il tweet scritto dall’ex gieffino in cui ha polemizzato sul suo ritorno in Casa nonostante la squalifica (nata per giunta come provvedimento a sua tutela).

Marco ha stemperato la tensione in studio, chiarendo la sua posizione: “Io l’ho perdonata. Non volevo attaccare la situazione. Io e Ginevra siamo in buoni rapporti, ma la cosa mi ha lasciato sorpreso. Poi non è che mi posso incatenare davanti alla porta della casa e non farla entrare. Solo che i social amplificano, le persone interpretano come vogliono.” Ginevra però non ha accettato questa spiegazione di Marco, accusandolo invece di aver voluto infiammare il web contro di lei.

Ginevra Lamborghini contro Bellavia: “Ricevo insulti da mesi e tu…”

“Non si può chiudere tutto a tarallucci e vino. – ha replicato stizzita Ginevra Lamborghini a Bellavia – Io ci sono rimasta male Marco per le parole che tu hai speso per me. Non dire che Twitter fraintende. Te l’ho spiegato anche, quando abbiamo avuto modo di chiarirci, che sono tre mesi che ricevo insulti”. Marco allora ha ribadito: “Non è colpa mia. Io ti ho perdonato”. Ma Lamborghini ha proseguito: “Avrei preferito che tu lo dicessi a me, ad Alfonso, agli autori. Fare un’uscita sul web ha contribuito a rendermi ulteriormente il mostro che vorrei cercare di dimostrare che non sono.” Ad appoggiare Ginevra anche Sonia Bruganelli che in diretta ha aggiunto: “Non mi piace quando uno lancia il sasso e ritira la mano. Lui sapeva benissimo che scrivendo quel post la gente se la sarebbe presa con Ginevra”.

