Ginevra Lamborghini, cerca Marco Bellavia dopo il GFVIP ma lui evita/ “Spero di poterlo abbracciare”

Grande Fratello vip 7, Ginevra Lamborghini si racconta via web dopo la squalifica per il caso Marco Bellavia

A poche ore dalla 7° puntata del Grande Fratello vip 7 in corso, attesa per il 10 ottobre 2022 su Canale 5, Ginevra Lamborghini rompe il silenzio dopo la squalifica seguita al caso bullismo ai danni del concorrente al reality, Marco Bellavia. La sorella di Elettra Lamborghini fa, cioè, sapere di essersi mobilitata nel tentativo di contattare Marco Bellavia, dopo il mea culpa, in un mare di lacrime, registrato alla notizia della squalifica dal reality. Un provvedimento giunto ai suoi danni a grande richiesta del pubblico TV, su segnalazione web degli attacchi gratuiti a Marco Bellavia di cui lei, insieme ad altri vip nella Casa, si sono resi protagonisti nel gioco, dal debutto fino al ritiro di quest’ultimo. Così come lei stessa spiega, in risposta ai nuovi quesiti ricevuti dal popolo del web via Instagram stories, Marco Bellavia non ha ancora risposto a Ginevra Lamborghini, preferendo quindi di tenersi lontano da lei dopo il caso bullismo esploso nella Casa del Grande Fratello vip 7: “Non vi nego che in questi giorni ho cercato di contattare Marco. Non ho ancora ricevuto risposta ma è del tutto comprensibile”, spiega ai follower, che le chiedono del post-squalifica, per poi aggiungere su Marco Bellavia che “La mia speranza è quella di poterlo incontrare dal vivo, poterlo abbracciare e stargli vicina in questo brutto momento che sta attraversando”.

Elena Travaglia, ex moglie di Marco Bellavia/ Il retroscena:"Ha parlato tre ore con la psicologa"

Nel breve ma intenso soggiorno nella Casa Marco Bellavia ha chiesto ai coinquilini in più occasioni, in modo ameno o sibillino, di aiutarlo a lanciare un messaggio. Ovvero che oltre il dolore fisico esiste il vortice del male di vivere, il mostro dell’inquietudine e depressione contro chi lui combatte da anni e che come ogni dolore lo si sconfigge con l’unione e non l’emarginazione. Una richiesta di aiuto che i più, nella Casa, non hanno recepito oppure non hanno voluto cogliere, lasciandosi peraltro scappare parole e gesti di avversione e intolleranza contro il singolo.

Antonino Spinalbese rivelazione choc su Ginevra "non ero innamorato di lei"/ "Io sono un figlio di puttan*"

Ginevra Lamborghini presenza fissa al Grande Fratello vip, dopo la squalifica per il caso Marco Bellavia

La ormai ex Grande Fratello vip 7 non starebbe vivendo un periodo facile, nonostante lei sia ormai preannunciata presenza fissa nello studio del reality, come ospite, dopo la squalifica stabilita dalla produzione del reality, a grande richiesta dei telespettatori: “Vengo da giorni molto difficili in cui ho passato le pene dell’inferno, ma non mi aspettavo di ricevere questo sostegno. Mi fate dimenticare dei brutti commenti che mi ho ricevuto e continuo a ricevere”. Insomma, il reality della Casa più spiata d’Italia può portare benefici e guai, visibilità ma anche gogna, cosa che non dovrebbe mai verificarsi in nessun caso e che neanche i “bulli” meritano, dal momento che non serve a nulla rispondere all’odio e la sopraffazione con altrettanto odio e sopraffazione. C’é bisogno di confronti, dove si possa avere la possibilità di rimediare all’errore, una chance che ora vuole prendersi Ginevra Lamborghini, che non vedrebbe l’ora di parlare a Marco Bellavia, il quale insieme a lei potrebbe riapparire presto al Grande Fratello vip: “La mia speranza è quella di poterlo incontrare dal vivo, poterlo abbracciare e stargli vicina in questo brutto momento che sta attraversando”.

Marco Bellavia era malato prima del Gf Vip?/ L'ex moglie Elena Travaglia rivela:"Non ha mai avuto crisi..."

Ora che é fuori dal gioco del Grande Fratello vip 7, Ginevra Lamborghini guarda avanti per una pausa di riflessione e dei progetti in cantiere: “Mi prendo questo weekend per azzerare quello che è successo, ma partirò da subito con nuovi progetti, ripartirò dalla musica”. E sarà presenza fissa nello studio del Grande Fratello vip: “I gieffini e la Casa mi mancano un sacco, ma li seguo e li spio tutti i giorni. Sarò in studio per accorciare le distanze”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA