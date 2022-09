Ginevra Lamborghini chiude con Giaele: “Veleno contro di me, basta!”/ Accuse al GF Vip: “Dette schifezze”

Ginevra Lamborghini chiude con Giaele De Donà al Grande Fratello Vip: lite e rottura

Sembra chiusa ancor prima di iniziare la conoscenza all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 2022 tra Ginevra Lamborghini e Giaele De Donà. Le due, infatti, si sono scambiate accuse anche forti durante l’ultima diretta che hanno poi avuto un seguito a puntata conclusa. Prima Giaele ha accusato Ginevra di mentire sulla ‘questione Elettra‘ e di essere eccessiva nei modi per manie di protagonismo, poi la Lamborghini ha accusato la Di Donà di stare col marito soltanto per denaro.

Durante le nomination palesi, Ginevra ha infatti nominato Giaele con questa motivazione: “Io nomino Giaele perché sinceramente non mi piacciono i pregiudizi. Non mi aspettavo tutto quel veleno, così tanto. E non voglio fare il tuo stesso errore. Quindi te lo dico in faccia. Quello che penso è che tu sì, sei innamorata, ma del suo conto in banca”.

Ginevra Lamborghini: “Giaele De Donà? Contro me il veleno!”

Il daytime del Grande Fratello Vip in onda dopo la puntata ha messo in evidenza nuove accuse reciproche delle due gieffine. “Ogni tanto magari dovrebbe mettersi un po’ più un freno perché senza rendersene conto diventa tanta, troppa”, è tornata infatti a sottolineare Giaele in confessionale. Ginevra, dal canto suo, non è più disposta a cercare con lei un rapporto d’amicizia nella Casa: “Chi ha usato il veleno puro, proprio il cianuro contro di me, è Giaele. – ha infatti tuonato, concludendo – Mi ha detto che voleva scusarsi ma mica mi è venuta a dire tutte le schifezze che ha detto! Per me si è bruciata completamente la possibilità di allacciare un rapporto con me- Giaele con me ha chiuso!”

