Elettra Lamborghini replica alla sorella Ginevra e attacca: “Mal di stomaco!”/ Poi cancella tutto…

Elettra Lamborghini lancia una stoccata alla sorella Ginevra poi cancella tutto

Mentre Ginevra Lamborghini piange per la sorella Elettra in diretta al Grande Fratello Vip, quest’ultima lancia una stoccata su Instagram. Un post con una canzone dal significato più che chiaro e dal titolo “Mal di stomaco”. La canzone è di Fabri Fibra e, nel ritornello, dice: “Non mi passa il mal di stomaco, certi fatti mi danno il vomito”. A stupire sono due cose: il tempismo del post, che arriva proprio pochi minuti dopo la parentesi dedicata da Signorini a Ginevra e alle sua parole su Elettra; e il fatto che pochi secondi dopo aver pubblicato questa storia Elettra abbia cancellato tutto.

Elettra e Ginevra Lamborghini, guerra a distanza?

Eppure pochi secondi è una marea di tempo per il popolo del web che da giorni attende una replica di Elettra Lamborghini alle dichiarazioni della sorella. Finora infatti non si è mai sbilanciata su questa vicenda e anzi la scorsa settimana ha inviato al Grande Fratello Vip e alla sorella una diffida. Infatti il post della Lamborghini, ormai introvabile sul suo profilo, è finito sul web e in breve diventerà virale. A questo si aggiunge un like lasciato da Elettra su Twitter al commento di un fan che fa notare che se c’è questa rottura è perché Ginevra ha fatto qualcosa di sbagliato. Signorini lo fa presente a lei che replica: “Io non sono una santa, però si può risolvere col dialogo”.

