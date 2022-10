Ginevra Lamborghini choc: “Marco Bellavia mi ha toccata senza consenso, è andato oltre”/ “Mi ha turbata”

Ginevra Lamborghini, confessione al GF Vip: “Marco Bellavia mi ha toccata senza consenso”

Ginevra Lamborghini è stata squalificata dal Grande Fratello Vip 2022 a causa di una brutta frase detta nei confronti di Marco Bellavia. “Uno così merita di essere bullizzato” è stata la frase incriminata che ha causato la squalifica della Lamborghini. Una frase di cui Ginevra si è scusata e vergognata ma che ha spiegato e, in qualche modo, giustificato, ammettendo fosse scaturita da un malessere dovuto ad un suo atteggiamento.

“Mi rimangio quella frase, mi vergogno di averla usata. – ha esordito Ginevra, spiegando poi che – Marco ha avuto un atteggiamento nei miei confronti offensivo ed è andato oltre uno spazio privato e fisico senza consenso. Questo mi ha turbato.”, ha raccontato la gieffina.

Ginevra Lamborghini ha poi tenuto a chiarire: “Non stiamo parlando di palpeggiamenti da parte di Marco ma ha comunque invaso il mio spazio fisico e questo si fa solo con un consenso. – e ha continuato – Mi ha offesa toccando un argomento delicato per me. Mi ha toccato in un modo che io non accetto e non apprezzo.” Signorini, alla luce dei fatti, ha allora fatto notare che quella di Marco poteva essere una forma di comunicazione: “Ora ho capito, ho ricucito i pezzi”, ha ammesso poi Ginevra Lamborghini, chiudendo il discorso.

