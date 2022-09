Ginevra Lamborghini contro Giaele: “Io ragazza ricca? Non ho la metà di quello che ha lei”/ “Non la invidio…”

Ginevra Lamborghini, nuovo sfogo contro Giaele al Grande Fratello Vip 2022: “Io ricca? Non è così”

Ginevra Lamborghini è stata una grande protagonista dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip 2022 e non solo per gli ultimi aggiornamenti in merito al rapporto con la sorella Elettra. La ragazza ha infatti avuto un acceso diverbio con Giaele De Donà a causa del suo stile di vita, che lei ha definito “uno schiaffo agli italiani”. Giaele, tuttavia, l’ha stuzzicata, facendole notare che essendo una Lamborghini non è di certo povera e che, anzi, anche lei fa la vita agiata grazie ai suoi genitori.

Una dichiarazione che ha fatto infuriare Ginevra che ha quindi spiegato in studio di non essere la ragazza ricca che tutti pensano e che anzi vive con uno stipendio normale. Lo ha ribadito anche in un confessionale fatto dopo la puntata, ricollegandosi proprio alla lite avuta con Giaele.

Ginevra Lamborghini: “Non ho la metà delle cose che ha Giaele!”

“Io sono una ragazza che ho e che si guadagna le cose. – ha spiegato la Lamborghini – Io non sono ricca, sono una ragazza normale e non sono come Giaele, non ho neanche la metà delle cose che ha lei ma non la invidio.” ha tenuto a precisare, per poi concludere “Se lo chiedessi a papino me le darebbe domani ma non le voglio!”

Poco prima, in diretta su Canale 5, la Lamborghini aveva d’altronde precisato: “Io i soldi me li guadagno con il mio lavoro. Prendo il mio stipendio da dipendente normale, la Lamborghini non l’ho comprata, ma l’ho ereditata. Tra l’altro non la utilizzo perché non posso permettermelo, consuma un sacco!”. Parole che tuttavia hanno scatenato le critiche del pubblico a casa, abbastanza scettico in merito alla condizione in cui lei ammette di vivere.

