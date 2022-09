Ginevra Lamborghini “Guadagno 1200 euro al mese”/ Il web: “Povera, non ha soldi…”

Ginevra Lamborghini e il lavoro nell’azienda di famiglia

Lo scontro tra Ginevra Lamborghini e Giaele De Donà si è acceso anche durante la quarta puntata del Grande Fratello Vip 2022 quando Alfonso Signorini ha svelato una frase che gli ha riferito Giaele durante il provino. “Giaele mi ricordo quando al provino mi hai detto ‘Sai, come fa una donna a continuare a mettere su la stessa borsetta? Come cambiamo la borsetta, così cambiamo gli uomini’“, le parole di Signorini e che hanno letteralmente fatto infuriare la Lamborghini. “Si deve vergognare, andasse a fare della beneficenza, è uno schiaffo agli italiani. È una vergogna”.

Giaele, inoltre, ha aggiunto di non poter sentire la predica da Ginevra dal momento che proviene da una delle famiglie più ricche. Nella notte, però, la più grande delle sorelle Lamborghini, si è lasciata andare ad uno sfogo svelando di non potersi permettere tante cose. “Questa che mi dice che non posso parlare per la famiglia ricca dalla quale vengo. Lavoro tutti i giorni nell’azienda! Io ho lo stipendio classico di una dipendente normale! Prendo 1250 Euro al mese e non mi vergogno di dirlo. Di cui poi 200 mi andavano via in tasse tra l’altro. Non mi posso permettere tante cose e nemmeno di guidare la Lamborghini, il pieno costa 120 Euro se non di più”, le parole di Ginevra nel cuore della notte.

Il web ironizza sulle dichiarazioni di Ginevra Lamborghini

Ginevra ha spiegato che, pur appartenendo ad una famiglia ricchissima, sta attenta ai soldi. “Non è che perché sono una Lamborghini ho soldi illimitati. Quella mi dice che ho le carte di credito per comprare di tutto, ma cosa ne sa?“, ha aggiunto Ginevra. Le dichiarazioni della Lamborghini hanno scatenato l’ironia del popolo del web. Su Twitter, infatti, l’hashtag #Ginevra è finito in tendenza con migliaia di tweet ironici sulla sorella di Elettra.

“Comunque Ginevra Lamborghini della casa Lamborghini, diretta ereditiera dell’azienda più ricca di Italia, ha detto su Canale 5 che non ha i soldi per la benzina”, scrive un utente. “Ginevra tra un po’ ci confida che prende il reddito di cittadinanza perché non può mangiare”, aggiunge un’altra. E ancora: “Ginevra Lamborghini che si alza alle 5 del mattino per andare a lavorare in fabbrica e quindi può difendere le povere famiglie italiane dai ricconi come Giaele“, scrive un’altra ragazza.

