Ginevra Lamborghini finisce in ospedale: fan preoccupati/ “Non ce l’ho fatta…”

Grande Fratello vip 7: Ginevra Lamborghini dà annuncio delle sue condizioni di salute, dopo il ricovero ospedaliero

Ginevra Lamborghini preoccupa i fan, con un triste annuncio diramato via social, dopo il successo travolgente raggiunto prendendo parte al Grande Fratello vip 7. L’ormai ex concorrente gieffina uscente del Grande Fratello vip 7 e sorella della twerker Queen, Elettra Lamborghini, si é riattivata via Instagram per dare annuncio social di un suo ricovero in ospedale, che sarebbe subentrato inaspettatamente per lei impedendole di svolgere la sua attività lavorativa.

L’occasione per l’ex Grande Fratello vip 7, di tornare a parlare ai fan e non attivi nel web, relativamente alle sue condizioni di salute, é una serie di post in diretta diramati via Instagram. “Eh te pareva” afferma Ginevra con una story condivisa nel web dall’ospedale, uno stato che sta allargando non poco i fan della showgirl e sorella d’arte.

Tra le lacrime, poi, l’annuncio delle condizioni di salute prosegue: “Sono un pò… a volte mi preoccupo. Non è che mi preoccupo per la mia salute adesso, ma un domani. Ho solo un pò di paura. Sono una fifona, ho pensieri, so che devo stare tranquilla perchè non è la prima volta che mi è successo però mi preoccupa perchè ho delle sfighette che mi preoccupano per un giorno”.

Il messaggio di speranza di Ginevra Lamborghini

Insomma, sibillinamente Ginevra Lamborghini sembra alludere ad un malore improvviso accusato inaspettatamente. Tuttavia, l’ex Grande Fratello vip 7 si direbbe speranzosa rispetto alla possibilità che il problema di salute possa rientrare, palesando di voler condividere via social il triste momento come una valvola di sfogo : ” Io sui social non lo faccio mai vedere questo lato mio, perchè non mi piace. Parlando di queste mie fragilità, non so, scopro che mi fa bene, in questi momenti uno non sa come esorcizzare i problemi”.

Ginevra Lamborghini, poi, prosegue ancora con toni di speranza: “Spero solo che vada tutto bene. Anche perché l’ultima volta che mi è successo mi sono presa molto spavento. […] Oggi dovevo pure lavorare ad una cosa molto bella, non e l’ho fatta. Sono a pezzi. Me lo sentivo che c’era qualcosa che non andava… Spero solo che vada tutto bene. Anche perchè l’ultima volta che mi è successo mi sono presa molto spavento. […] Oggi dovevo pure lavorare ad una cosa molto bella, non ce l’ho fatta. Sono a pezzi. Me lo sentivo che c’era qualcosa che non andava. Ma dentro proprio, avevo una sensazione”.Il messaggio di sfogo dell’ex Grande Fratello vip 7, infine, conclude: “Era già da un pò di giorni che mi sentivo strana. C’è da dire che menomale che mi è successo che ero a Bologna. Grazie ragazzi vedo che mi state vicino”.

Ma non é tutto. In una nuova story, sul re dei social, Ginevra Lamborghini fa sapere di essere nuovamente a casa: “Grazie a tutti per i messaggi di amore e sostegno.

Sono a casa, devo stare un po’ a riposo, ma mi riprenderò prestissimo. Grazie ancora per essermi stati vicino e per dimostrarmi tanto affetto. Significa tanto per me”.

