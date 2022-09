Ginevra Lamborghini furiosa al GF Vip/ “Se tocchi mia sorella ti faccio un cu*o così”

Ginevra Lamborghini mette in guardia al GF Vip: “Non svegliare il can che dorme”

Ginevra Lamborghini, nel pomeriggio, ha tirato fuori gli artigli durante una conversazione nella casa del Grande Fratello Vip 2022. La rottura con la sorella Elettra è cosa ormai nota a chi segue il reality show, ma la gieffina conserva comunque una forma di rispetto e protezione nei confronti della cantante.

Ginevra Lamborghini si scaglia dunque, contro chiunque parli male di sua sorella e della sua famiglia: “Non svegliare il can che dorme, io dormo ma se mi pizzichi io poi ti faccio un cu*o così. Perchè non permetto a nessuno di parlare e sparlare della mia famiglia, perchè prima di ogni cosa io mia sorella la rispetto. Non parlerò male di lei, non permetto a nessuno, per me la famiglia è intoccabile!” Lo sfogo ha diviso il web in chi crede nella sua sincerità, e chi pensa che la gieffina stia solo usando la sorella per avere visibilità al Grande Fratello Vip 2022.

Ginevra Lamborghini, la sorella Elettra rompe il silenzio e la smentisce

Dopo le dichiarazioni di Ginevra Lamborghini al Grande Fratello Vip 2022, sua sorella Elettra ha rotto il silenzio su Instagram. La cantante racconta la sua versione dei fatti sui social: “La diffida, comunque, è stata mandata un mese prima che iniziasse il programma, chiedendole di astenersi dal parlare di me, con una reazione positiva da parte sua dicendo che assolutamente non avrebbe toccato l’argomento perché non interessata.”

E ancora: “La seconda diffida (quella della seconda puntata) è stata un richiamo. Visto quello di cui si è parlato già dalla prima puntata con tanto di immagini da me MAI divulgate ed assolutamente da me non approvate, immagino l’obiettivo non sia di rappacificarsi ma sia un altro. Il silenzio spesso vale più di mille parole”. La cantante specifica: ” Il bene ed il rispetto lo si può manifestare in maniera differente, se avessi voluto essere cattiva avrei potuto tranquillamente fare uscire dichiarazioni e parlare durante tutti questi anni ma non l’ho mai fatto…non è nella mia persona“. Poi conclude: “Non ho più niente da dire riguardo alla questione, dormite tranquilli se pensate che andrò li a fare dello show”.

