Ginevra Lamborghini gelosa di Antonino e Oriana?/ Silenzio sui social ma il web gela: “Delusione”

Ginevra Lamborghini, silenzio sul flirt di Antonino Spinalbese e Oriana

Nella Casa del Grande Fratello Vip Antonino Spinalbese ha un nuovo flirt. Dopo Ginevra Lamborghini e Giaele De Donà il gieffino ha ceduto al fascino di Oriana Marzoli, lasciandosi andare ad una notte di passione sotto i famosi piumoni del GF. Un gesto che, fuori dalla Casa, ha deluso una parte di pubblico che ancora credeva ad una possibile frequentazione con la Lamborghini dopo il programma: i GinTonic.

I fan della coppia, delusi, hanno inviato sulla Casa un messaggio aereo più che eloquente che ha spiazzato Antonino Spinalbese, chiamato a non associarsi più al nome di Ginevra. La curiosità di tanti resta però quella di scoprire cosa ne pensa invece la Lamborghini del comportamento di Spinalbese e della passione scoppiata nella Casa del GF Vip con Oriana.

Ginevra Lamborghini gelosa di Antonino e Oriana?

Ad oggi Ginevra Lamborghini non si è ancora espressa su quanto sta facendo Antonino Spinalbese nella Casa. Una reazione che potrebbe però arrivare presto, magari stuzzicata proprio da Alfonso Signorini in diretta al Grande Fratello Vip. La sorella di Elettra, d’altronde, ha sempre mostrato di non avere peli sulla lingua, motivo per il quale il suo silenzio di fronte alle tante domande curiose dei fan sul flirt tra Antonino e Oriana stupisce.

