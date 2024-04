Isola dei famosi 2024, è caos: salta all’ultimo un concorrente/ Cos’è successo? Mistero sui motivi

Concorrenti Isola dei famosi 2024, salta all’ultimo Antonino Spinalbese: il retroscena

Manca sempre meno alla partenza dell’Isola dei famosi 2024 ed il cast di naufraghi è già stato ufficializzato e nelle scorse ore è partito per l’Honduras. E tra i naufraghi ci saranno nomi molto noti come Valentina Vezzali, Matilde Brandi, Edoardo Stoppa e l’attore di Terra Amara Aras Senol. Tuttavia stando agli ultimi rumors a far parte del gruppo di naufraghi dell’Isola 2024 ci sarebbe dovuto essere anche un altro personaggio famoso che in passato ha partecipato al Grande Fratello Vip. Di chi si tratta? Di Antonino Spinalbese, hair stylist noto principalmente per essere stato fidanzato con Belen Rodriguez da cui ha avuto la figlia Luna Marie.

È il settimanale Chi a spifferare che Antonino Spinalbese era in lizza per entrare come concorrente all’Isola dei famosi 2024 nelle prossime settimane ma poi in corso d’opera sarebbe saltato tutto. Sul magazine, infatti, nel dettaglio si legge: “Parte L’Isola dei famosi e nel cast, tra i naufraghi, manca un concorrente di cui si era data probabile la presenza, Antonino Spinalbese.” Ed in effetti il nome dell’ex fidanzato di Belen Rodriguez compariva nella lista di coloro che entreranno in gioco prossimamente accanto ai nomi del giornalista Alan Friedman e dell’attore Francesco Benigno e dell’indossatore Pietro Fanelli e la rapper Beba.

Perché Antonino Spinalbese non è più tra i concorrenti dell’Isola dei famosi 2024?

Chiarito che è saltata la partecipazione di Antonino Spinalbese come naufrago all’Isola 2024 non resta che cercare di capire i motivi. Il magazine Chi non si sbilancia per nulla, anzi al contrario si pone solo la domanda su cosa sarà successo di tanto importante da far saltare tutto. Le ragioni, quindi, potrebbero essere molteplici, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip nel mentre non ha mai commentato i gossip sul suo conto, che di conseguenza a oggi sono ancora da ritenersi tali.

Nel frattempo è tutto pronto per la nuova edizione del reality di Canale5 che sarà piena di novità. Innanzitutto alla conduzione non ci sarà Ilary Blasi ma Vladimir Luxuria mentre nelle vesti di opinionisti accanto al ritorno di Sonia Bruganelli c’è il volto nuovo di Dario Maltese, giornalista del Tg5. Infine, tra i naufraghi spiccano l’ex giudice di Masterchef Joe Bastianich e la showgirl Matilde Brandi che alla produzione ha fatto una richiesta molto particolare.

