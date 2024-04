Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono tornati insieme?/ L’ultimo ‘avvistamento’ a Pasquetta

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, insieme ‘solo’ per la figlia Luna Marì?

Belen Rodriguez è tornata al centro delle indiscrezioni e speculazioni di gossip, questa volta in riferimento ad un possibile ritorno di fiamma. Non stiamo parlando Stefano De Martino, con il quale alcune settimane fa si è consumata nuovamente la rottura e con annesse rivelazioni da parte della showgirl e nemmeno di Elio Lorenzoni con il quale aveva vissuto una liaison nelle ultime settimane. I rumor in questione – come riporta Leggo – riguardano il padre di sua figlia Luna Marì: Antonino Spinalbese.

I rumor sul possibile ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese – come riporta il portale – sono rimbalzati nelle ultime ore sui social con delle segnalazioni arrivate all’orecchio di Deianira Marzano, esperta di gossip. Nello specifico, l’ex coppia sarebbe stata avvistata a pranzo insieme in occasione della Pasquetta, ovviamente con la figlia Luna Marì. Dopo le ruggini del passato, pare che l’incontro sia stato condito da una discreta serenità, tale da dare adito a fantasie e teorie di un amore pronto a risplendere.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, le ultime ruggini prima dell’ultima uscita in famiglia

L’incontro tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese in occasione del giorno di Pasquetta potrebbe essere comunque tutt’altro che riferita ad un possibile ritorno di fiamma. La presenza della figlia Luna Marì potrebbe dimostrare semplicemente come entrambi possano aver deciso di mettere una pietra sopra alle ruggini del passato per il bene della piccola e della sua serenità.

Giusto per ricostruire il contesto, solo alcune settimane fa sui social – come ricorda Leggo – si era realizzato una sorta di dissing tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, a distanza di diversi mesi dall’effettiva rottura tra i due. Dopo la recente querelle, i due potrebbero aver trovato l’intesa per garantire amore e spensieratezza alla piccola Luna Marì; la showgirl, dopo le ultime esperienze, è difficile credere che possa dare una seconda chance ad amori del passato.

