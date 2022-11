Ginevra Lamborghini gelosa di Giaele De Donà e Antonino Spinalbese?/ Un bacio che…

Giaele De Donà e Antonino Spinalbese: il bacio scatena la gelosia di Ginevra Lamborghini?

Giaele De Donà e Antonino Spinalbese, dopo massaggi e grattini, si sono scambiati anche un bacio appassionato. Il bacio è arrivato nel corso di un gioco organizzato nella casa del Grande Fratello Vip 2022 durante la festa di compleanno di Edoardo Tavassi, ma è bastato per turbare leggermente Giaele che non ha nascosto la preoccupazione per l’eventuale reazione del marito Bradford Beck. Dopo il bacio, Antonino e Gialele hanno trascorso pochissimo tempo insieme. Se la De Donà sta provando a conoscere i nuovi concorrenti, in particolare Micol Incorvaia con cui divide il letto, Antonino sta trascorrendo la maggior parte del tempo con Oriana Marzoli.

Il video del bacio tra Antonino e Giaele, tuttavia, non solo è diventato virale, ma ha scatenato l’entusiasmo dei fan dei due e la gelosia dei Gintonic ovvero dei fan del reality che sognano una storia d’amore tra Spinalbese e Ginevra Lamborghini. Come avrà reagito, invece, Ginevra?

Nuovo confronto tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini?

Dopo essersi confrontati nella casa del Grande Fratello Vip 2022, Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini si confronteranno nuovamente dopo il bacio che l’ex di Belen Rodriguez ha dato a Giaele De Donà? A lanciare l’indizio, nelle anticipazioni, è stato Alfonso Signorini che, parlando del bacio tra Antonino e Giaele, ha detto: “Ginevra sarà gelosa?”. La Lamborghini, sempre presente in studio dopo la squalifica che l’ha costretta a lasciare la casa, abbandonerà nuovamente il suo posto in studio per rientrare ancora in casa?

Ginevra si confronterà con Antonino Spinalbese o, stasera, qualora dovesse avere la possibilità di poter avere un confronto in casa, sceglierà Giaele De Donà? Quest’ultima, a sua volta, sarebbe pronta ad affrontarla.

