Ginevra Lamborghini, lite con la sorella Elettra e fidanzato misterioso/ Chi è? Interesse per Spinalbese ma…

Ginevra Lamborghini e la lite con la sorella Elettra: rottura definitiva?

Tra le concorrenti del Grande Fratello Vip 2022 che più si sono raccontate in questi primi giorni di permanenza nella Casa c’è sicuramente Ginevra Lamborghini. Già la prima sera, pochi minuti dopo aver varcato la porta rossa, Ginevra ha raccontato della rottura con la sorella Elettra Lamborghini e delle motivazioni che ormai da anni le tengono lontane. Ginevra ha ribadito di essere l’unica parente a non essere stata invitata al matrimonio della sorella e di essere esclusa dai festeggiamenti di Natale.

Ginevra Lamborghini, coming out al GF Vip: "Ho avuto storie con due donne"/ "Tanta chimica. Ho sperimentato…"

“Abbiamo provato in tutti i modi a farle cambiare idea. – ha raccontato Ginevra ai compagni gieffini – Non c’è tanto da dire purtroppo. C’è stato un taglio netto e non si è più recuperato, non c’è un dialogo. Nemmeno per Natale o Capodanno mi vuole. Tutta la famiglia deve pensare a come organizzare le feste, una serata con me e un’altra con lei.” ha spiegato. Questa frattura è davvero insanabile?

Ginevra Lamborghini "In Cina lavoravo in hotel sotto copertura"/ La rivelazione choc…

Ginevra Lamborghini è fidanzata? Ancora legata a qualcuno fuori ma al GF Vip ha attenzioni per Antonino Spinalbese

Non è l’unica dichiarazione scottante di cui si è resa protagonista Ginevra Lamborghini in questi primi tre giorni nella Casa del Grande Fratello Vip. La sorella di Elettra nel video di presentazione per il GF ha ammesso di essere single, eppure una volta in Casa ha fatto intendere di non avere il cuore libero. Mistero sul fidanzato in questione, che potrebbe essere lo stesso a cui fece cenno lo scorso anno rispondendo sui social ad un fan. Va detto però che nella Casa Ginevra ha al contempo dimostrato un interesse per un gieffino: Antonino Spinalbese. Lo ha definito “il più bello della Casa”, non negando dunque un interesse per lui. Che possa nascere un ‘triangolo’?

LEGGI ANCHE:

Antonino Spinalbese e Giulia Tordini, come mai si sono lasciati?/ "Il rapporto…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA