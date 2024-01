Ginevra Lamborghini: “Mai respinte le ragazze che mi piacevano…”/ La confessione dell’ex Gfvip

Grande fratello, Ginevra Lamborghini si racconta a cuore aperto: la verità top secret

Ginevra Lamborghini registra un inaspettato coming-out sul suo orientamento sessuale, dopo aver fatto discutere l’occhio pubblico per la condotta di gioco assunta al Grande Fratello vip 7. Nell’edizione del Grande Fratello scorsa , l’ultima del reality show dedicata ai vip, Ginevra Lamborghini ha diviso l’opinione dei fan del gioco Mediaset palesandosi in atteggiamenti intimi con il coinquilino Antonino Spinalbese, il quale a suo tempo usciva da poco da una lovestory fugace avuta con Belen Rodriguez, da cui é nata la figlia primogenita Luna Marie. La vicinanza della gieffina sorella di Elettra Lamborghini da una parte ha entusiasmato facendo sognare il joint fandom dei due gieffini, per il tanto desiderato inizio di un nuovo amore TV. Dall’altra, invece, ha destato le contestazioni degli internauti critici, che hanno tacciato la gieffina di voler conquistare l’ex hairstyler per sostituirsi alla modella argentina nel cuore di Antonino, così come agli occhi dei telespettatori in Italia. Questo, nel sospetto tentativo di diventare la nuova Belen nel piccolo schermo. La conoscenza intima tra i due coinquilini non è però evoluta in un amore degno di nota e, intanto, Ginevra Lamborghini sorprende dicendosi aperta anche al gentil sesso, per ciò che concerne la sfera intima.

Si tratta delle dichiarazioni che la neo cantante Ginevra Lamborghini registra ai microfoni di Novella 2000.

“Ho avuto una bella relazione con una donna e considero l’intero genere femminile, nella sua affascinante complessità, molto più seducente di quello maschile -fa sapere, dunque, la sorella di Elettra Lamborghini, anche lei come quest’ultima ereditiera della casa automobilistica di famiglia e brand famoso nel mondo, Lamborghini -.Non ricordo di aver mai respinto il corteggiamento di una donna, a condizione che questa mi piacesse”.

Ginevra Lamborghini scorda Antonino Spinalbese: il coming-out dopo il Grande fratello

Ginevra Lamborghini farebbe coppia allo stato attuale con Edoardo Casella e vorrebbe dei figli. E prosegue per lei, inoltre, il sogno di fare musica: “Per fare musica ho attinto a eventi dolorosi del mio passato, ed essere cresciuta in una famiglia disfunzionale -aggiunge l’ex Grande Fratello, raccontandosi tra presente e passato, nell’intervento dove fa coming out della sua bisessualità-, ha fatto sì che ne abbia vissuti tanti. Da bambina avrei voluto che tra me e i miei genitori ci fosse più dialogo, ma quello che non ci siamo detti sta defluendo nell’arte. Il mio primo singolo, Isola grattacielo, è molto autobiografico. La separazione dei miei genitori, in un periodo delicato come l’adolescenza, ha fatto nascere in me forti insicurezze”.

Nonostante il successo del marchio di famiglia, a Ginevra Lamborghini é mancata un’infanzia serena: “In futuro? Vorrei avere tanti figli e difendere in loro l’incanto della fanciullezza. Io col mio passato ho dovuto fare pace, loro non dovrebbero neppure litigarci. Si guarda all’infanzia come la fase più spensierata della vita, ma se io penso a me a quell’età mi vedo tormentata, malinconica, triste, arrabbiata. Emozioni che sto incanalando nell’arte, una medicina”. Eppure lei ora guarderebbe al futuro con speranza, dopo la popolarità raggiunta al Grande Fratello: “Sono fidanzata e molto felice. È la persona che frequentavo prima di entrare nella casa del GF. In realtà a quel tempo ci frequentavamo da un mese, tra noi non c’era una relazione consolidata e non si può dire che stavamo insieme. Ci stavamo conoscendo”.

