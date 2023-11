Ginevra Lamborghini, parte il countdown per il nuovo singolo/ L’annuncio social

Grande fratello vip 7, Ginevra Lamborghini si prepara per il ritorno nello showbiz: lo spoiler social

Dopo aver riscaldato le vibes nelle dinamiche di gioco del Grande Fratello vip 7, Ginevra Lamborghini si prepara per un debutto nello showbiz, che si preannuncerebbe essere il nuovo singolo. L’ex gieffina, che nella Casa del Grande Fratello vip 7 ha fatto sognare l’occhio pubblico con una dinamica dalle vibes romantiche passata al centro del gossip come una liason amorosa con lo storico ex di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese, divide il web con lo spoiler di quello che si direbbe il suo nuovo progetto in cantiere, dopo la squalifica subita al reality show condotto da Alfonso Signorini.

Ginevra Lamborghini/ Loretta Goggi: "sei stata una sorpresa a Tale e Quale, non c'è solo il cognome!"

Riattivatasi via Instagram, Ginevra Lamborghini pubblica un mini video che la immortala in vesti succinte mentre si lascia andare a dei seducenti passi di danza. A corredo del post, nella caption, si legge il sibillino messaggio “-5”, che sembra essere il countdown dei giorni mancanti allo scoccare della data del preannunciato rilascio previsto per orientativamente per il prossimo 1° dicembre. Mentre per la summenzionata data é inoltre prevista la release di Fila Indiana di Angelina Mango, con il suo curioso spoiler di un possibile nuovo singolo Ginevra Lamborghini scatena intanto tra le reaction più disparate dell’occhio pubblico, sul re dei social.

Cristiano Malgioglio, l'appello ad Elettra Lamborghini in favore di Ginevra/ "E' triste per due sorelle…"

Web in tilt per il ritorno di Ginevra Lamborghini

“Davvero bellissima e anche bravissima come artista, complimenti!”, si legge tra i messaggi degli utenti sostenitori. Poi, tra le altre reaction a margine del post di spoiler, c’é chi ipotizza l’uscita di un progetto porno, magari anche con la stretta collaborazione dell’attore hard Rocco Siffredi. “Arriveremo da qui a venerdi? Non sono poi cosí sicuro”, si legge poi ancora tra gli altri commenti social sul conto del nuovo assaggio virale del ritorno sulle scene di Ginevra Lamborghini-, “Ci arriviamo vivi al primo dicembre?”.

Ginevra Lamborghini è Malika Ayane a Tale e quale show 2023/ Altra grande trasformazione in arrivo

E, inoltre, in un quello che si direbbe il secondo post di spoiler o per meglio dire la cover del nuovo progetto in formato singolo musicale trapelerebbe il titolo dell’opera, “Isola grattacielo”, dalla caption che suonerebbe alcuni lyrics in anteprima: “Siamo soli al sole come tristi Maldive”.













© RIPRODUZIONE RISERVATA