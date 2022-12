Ginevra Lamborghini stronca la ship dei Gintonic/ “Con Antonino sappiamo che…”

Ginevra Lamborghini e il rapporto con Antonino Spinalbese

Il ritorno nella casa del Grande Fratello Vip 2022 di Ginevra Lamborghini aveva fatto sognare i fan del reality che, sin dai primi giorni, aveva sperato nella nascita della coppia con Antonino Spinalbese. Dopo settimane di incontri a distanza e e di saluti, Ginevra e Antonino stanno avendo la possibilità di coltivare nuovamente il loro rapporto. Tuttavia, chi si aspettava l’inizio di un flirt tra i due è rimasto deluso. Ginevra e Antonino, dopo essersi confrontati, non trascorrono tanto tempo insieme limitandosi ad allenarsi e a raccontarti.

Ginevra, al contrario, sta approfittando del ritorno nella casa per confrontarsi con le altre ragazze che si sono avvicinate a Spinalbese ovvero Giaele De Donà e Oriana Marzoli. Proprio durante una lunga chiacchierata con quest’ultima, Ginevra, parlando dei Gintonic, ha messo fine alla ship.

Le parole di Ginevra Lamborghini

Ginevra Lamborghini mette le cose in chiaro sul suo rapporto con Oriana Marzoli spiegando che con Antonino Spinalbese non c’è assolutamente nulla. “Fa sempre piacere e io la capisco perché uguale io. Quando vedo gli aerei per me e Antonino, io ringrazio ma non è per la coppia”, ha ammesso Ginevra parlando con Oriana, “Fa piacere al di là della coppia, non è la ship, fa piacere a prescindere. Loro magari ci sperano, però poi io e lui lo sappiamo”, le parole della Lamborghini.

Di fronte alle parole di Ginevra, i fan, sui social, si sono divisi in due: da una parte coloro che credono che tra Antonino e Ginevra ci sia solo amicizia e, dall’altra, quelli che continuano a credere nella ship.

