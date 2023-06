Ginevra Nuti, chi è la figlia di Francesco Nuti/ “A 18 anni sono diventata il suo tutore legale. Lui per me…”

Ginevra Nuti, chi è la figlia di Francesco Nuti

È stata Ginevra Nuti, figlia di Francesco Nuti, ad annunciare la morte del celebre attore 68enne, da anni malato. Nata dalla relazione di Nuti con Annamaria Malipiero, Ginevra ha oggi 24 anni ma ne aveva soltanto sette quando suo padre ebbe un terribile incidente domestico che cambiò drasticamente la sua vita.

Annamaria Malipiero, chi è l'ex compagna di Francesco Nuti/ "Il suo incidente? Nostra figlia aveva 7 anni e…"

Nel 2006 Francesco Nuti venne ricoverato d’urgenza dopo un ematoma cranico che gli causò la disabilità e i problemi affrontati fino al giorno della sua morte. Quel giorno Ginevra non c’era, come raccontato qualche tempo fa durante un’intervista a Domenica In: “Eh no, non c’era nessuno – rivelò la ragazza – Lo so dai racconti perché io ero ancora piccola.” In quell’occasione spiegò poi che papà Francesco “Oggi mi riconosce, riusciamo a comunicare con gli occhi perché lui è molto espressivo. È contento quando mi vede”.

Com'è morto Francesco Nuti e malattia/ Depressione, il tentato suicidio e l'ematoma cranico che cambiò tutto

Ginevra Nuti era la tutrice legale di Francesco Nuti: il motivo di questa scelta

Durante la chiacchierata con Mara Venier, Ginevra Nuti raccontò la decisione di diventare tutore legale di suo papà Francesco, rivelando quali fossero le sue condizioni: “Come sta adesso? Papà è stabile, è a Roma con me. Me lo sono portato a Roma dove io continuo gli studi mentre mia mamma si è trasferita a Firenze. Era più facile per me, per andarlo a trovare più spesso e stargli più vicino”. E ancora: “Papà è in una struttura qui a Roma dove è ben assistito. A 18 anni sono diventata il suo tutore, ovviamente sono sempre aiutata da mamma, mi dà una grande mano. Però avevo piacere di affrontare questa cosa e assumermi questa responsabilità”.

