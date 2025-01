Ginevra Pisani, chi è la fidanzata di Alessio Vassallo: la carriera televisiva

Oggi pomeriggio a La volta buona, nella nuova puntata in onda su Rai 1 con Caterina Balivo, si racconterà anche Alessio Vassallo, attualmente nel cast della miniserie Black Out 2 – Le verità nascoste. Oltre alla carriera professionale tra cinema e televisione, l’attore da qualche anno condivide la sua vita privata al fianco della fidanzata Ginevra Pisani, della quale è innamoratissimo e che non è poi così sconosciuta nel panorama televisivo.

Ginevra Pisani, fidanzata di Alessio Vassallo, è infatti una showgirl classe 1998 che in passato ha anche ricoperto il ruolo di corteggiatrice a Uomini e donne; il pubblico televisivo, forse, la ricorda però soprattutto per essere stata un’ex professoressa dell‘Eredità, il game show di Rai 1, quando a condurlo era Flavio Insinna. Sempre al fianco del conduttore, è stata valletta nel 2021 della nuova edizione de Il pranzo è servito, lo storico format ideato da Corrado.

Alessio Vassallo: “Con Ginevra Pisani ho scoperto il vero amore“

Ma cosa sappiamo della storia d’amore tra Alessio Vassallo e la fidanzata Ginevra Pisani? In un’intervista a Oggi è un altro giorno nel febbraio 2023, l’attore aveva raccontato la loro conoscenza e il primo incontro: “Io e Ginevra ci siamo conosciuti, io che sono antisocial, sui social. Poi però per due mesi non ci siamo visti perché lei stava registrando a Roma, perché faceva la professoressa a L’Eredità, io invece stavo registrando un film“. Alla fine l’occasione per incontrarsi è arrivata: “Quando l’ho incontrata le ho subito detto ‘Io ti vorrei baciare!’, lei mi ha risposto ‘Io no’, e mi sono preso questa botta. Poi però pian piano sono riuscito a conquistarla, però i ‘no’ temprano!”.

La coppia condivide una romantica relazione e l’attore si dice nuovamente felice al suo fianco, dopo aver vissuto alcuni amori tossici, come raccontò a La volta buona nel dicembre 2023: “Con Ginevra (Pisani, ndr) ho scoperto il vero amore. In passato ho vissuto una vera dipendenza affettiva e l’ho capito spendendo molti soldi in psicologo. Ginevra invece mi ha riportato il sorriso e l’equilibrio“.