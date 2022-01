Ginevra Pisani, fidanzata di Alessio Vassallo/ 24enne ex Eredità: “Ora il teatro”

Ginevra Pisani è la fidanzata di Alessio Vassallo, attore siciliano visto recentemente in azione nella fiction di Rai Uno “Lolita Lobosco”. Così come il compagno, anche Ginevra Pisani (nata nel 1998 a Napoli) lavora nel mondo dello spettacolo, avendo alle spalle un ruolo di ex professoressa de L’Eredità. Un ruolo freschissimo il suo, visto che la stessa lo ha abbandonato lo scorso mese, dopo un annuncio via social datato 13 dicembre 2021: “L’Eredità, la mia casa. Non smetterò mai di ringraziare chi mi ha dato l’opportunità di entrare in questa casa, di avermi fatta sentire accolta dal primo giorno. Ho imparato così tante cose, ho conosciuto delle persone meravigliose che mi hanno saputo tutelare come una figlia, amare, insegnare”.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di cambiare vita: “Da gennaio sarò in tournée per la rappresentazione teatrale de ‘La concessione del telefono’, capolavoro del maestro Camilleri. Il cuore batte forte e l’emozione è inspiegabile. Sono commossa da tutti i vostri messaggi, sono tanti e stupendi perché in questi anni abbiamo costruito un legame speciale”.

GINEVRA PISANI,FIDANZATA DI ALESSIO VASSALLO: IL BACIO ROMANTICO A PALERMO

Ginevra Pisani, che ha lavorato la scorsa estate anche presso il programma il “Pranzo è servito”, subito dopo l’annuncio dell’addio a L’Eredità, ha pubblicato uno scatto proprio in compagnia di Alessio Vassallo, un bel bacio appassionato a Palermo .”Innamorarsi a Palermo – scrive lei a corredo dello scatto romantico – la mia città è piena di magia. Grazie per i tuoi sguardi, i tuoi baci e i sorrisi che ogni giorno mi regali”.

Solitamente l’ex professoressa de L’Eredità è molto discreta per quanto riguarda la sua vita privata, ma questa volta ha voluto manifestare tutto il suo amore nei confronti del fidanzato, pubblicando anche una clip in cui i due si baciano e sorridono sulle note della splendida Perfect, canzone iconica del cantautore britannico Ed Sheeran. Prima di fidanzarsi con Alessio Vassallo, Ginevra Pisani era stata fidanzata per un paio d’anni con Claudio D’Angelo, amore sbocciato proprio negli studi del dating show di Canale 5.

