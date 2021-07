Ginevra Pisani si sposa: proposta di matrimonio da Paolo?/ L’ex Uomini e Donne…

Potrebbe esserci un’importante novità nella vita di Ginevra Pisani, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e oggi valletta de Il pranzo è servito e professoressa dell’Eredità dove affianca Flavio Insinna. Con una foto pubblicata su Instagram ha fatto capire di essere pronta a pronunciare il fatidico sì. Nella foto in questione, come potete vedere qui in alto, la Pisani non solo indossa il suo miglior sorriso, ma anche un abito da sposa con un velo a coprirle il capo. Ginevra, poi, mostra la mano sulla quale, però, non compare alcun anello di fidanzamento, ma nella didascalia che accompagna l’immagine, scrive: “Sorpresa”, aggiungendo, tra le emoticon, anche quella di un diamante. Ginevra, dunque, avrà ricevuto la proposta di matrimonio da Paolo, il suo nuovo amore?

Gianni Sperti nudo su Instagram/ Web impazzito e spunta il commento di...

Ginevra Pisani: l’amore con Paolo dopo la fine della storia con Claudio D’Angelo

Prima di approdare su Raiuno entrando nelle case degli italiani con L’eredità e Il pranzo è servito, Ginevra Pisani ha conquistato il pubblico corteggiando l’ex tronista di Uomini e Donne Claudio D’Angelo con cui ha avuto una storia importante. Dopo la fine di quell’amore, però, Ginevra ha scelto di restare single per diverso tempo dedicandosi al qualora. Oggi, tuttavia, nella sua vita, ci sarebbe un nuovo amore. Secondo le ultime indiscrezioni starebbe frequentando Paolo, un medico nonchè amico dell’ex tronista Oscar Branzani. Quest’ultimo, sotto la foto in cui Ginevra indossa l’abito da sposa, taggando l’amico Paolo, ha scritto: “Auguri”. “Grazie” è stata la risposta di Paolo. Ginevra, dunque, si sposerà davvero? Molti fans non sembrano convinti e puntano su un servizio fotografico.

Luca Dorigo: "Da 20 serate in discoteca a parquettista"/ Sfogo dell'ex Uomini e Donne

LEGGI ANCHE:

Marco Firpo, messaggio a Gemma Galgani: "Ti penso sempre"/ L'ex Uomini e Donne...

© RIPRODUZIONE RISERVATA