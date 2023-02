Gino Paoli rivelazione choc su Little Tony/ “La compagna lo ha tradito in casa sua”

Gino Paoli rivela che Little Tony è stato tradito dalla compagna: cosa è successo

Gino Paoli è salito sul palco dell’Ariston anche durante la finale di Sanremo 2023, cantando i suoi più grandi successi: Una lunga storia d’amore, Sapore di sale e tanti altri. Dopo l’esibizione, però, il noto artisti ha fatto delle rivelazioni scottanti su Little Tony che hanno messo in difficoltà Amadeus.

Gino Paoli, rivolgendosi a Morandi sul palco, dichiara: “Quando io e te Gianni ci siamo visti la prima volta al RCA (etichetta discografica, ndc) io ero molto più vecchio, lui aveva 14, 15 anni e voleva imparare da me. Non so che ca** voleva imparare da me. Il migliore è stato Little Tony: era venuto a fare il canzoniere e la sua donna gli aveva fatto le corna con un paio di uomini in casa di Tony“. Il conduttore visibilmente imbarazzato ha richiesto l’intervento di Gianni Morandi: “Ma non si possono dire queste cose” ha commentato il cantante ridendo.

Gino Paoli si è esibito al Festival di Sanremo 2023 come superospite, per volere dello stesso Amadeus. Nonostante la sua immensa carriera, la kermesse canora lo ha comunque emozionato. Ai microfoni de Il Secolo XIX il cantante dichiarava: ““I premi non mi interessano quasi mai ma nel momento in cui mi viene dato da Genova e dalla Liguria allora diventa importante”.

E ancora: “La canzone alla quale sono più legato? Difficile dirne soltanto una, è come un libro con tante pagine, che sono pagine della mia vita. Ciò che conta è che la canzone, come le altre forme di arte quali la pittura o la poesia, può essere usata come mezzo di espressione, e i cantautori genovesi sono stati bravi a capirlo”.

