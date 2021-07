Gino Stacchini, ex fidanzato Raffaella Carrà/ “Sono stato il suo primo amore”

Gino Stacchini oggi ha 83 anni e un passato importante da calciatore, a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta protagonista con la maglia della Juventus e alla guida del Padova negli anni Novanta, al fianco di Mauro Sandreani. Ma in una recente intervista, legata alla scomparsa di Raffaella Carrà, ha anche svelato un particolare sentimentale che non tutti conoscevano: è stato lui il primo amore di “Raffa”, conosciuta nel 1959 a Bellaria, dove la Carrà ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza.

Lei aveva 16 anni all’epoca, mentre lui 21 e già giocava nella Juventus venendo anche convocato nella Nazionale italiana di calcio. A detta di Stacchini, l’incontro tra i due è stato un vero e proprio colpo di fulmine, tanto che la storia è andata avanti per 3 lunghi anni. E una volta, durante la loro frequentazione, ha dovuto anche proteggerla da un “assalto” di Omar Sivori, col fuoriclasse della Juve che voleva presentarsi con fini galanti, ricevendo come risposta da Raffaella: “Io sono qui solo per salutare il mio fidanzato, Gino Stacchini”.

GINO STACCHINI, EX FIDANZATO DI RAFFAELLA CARRA’

Gino Stacchini ha giocato per molti anni in bianconero ed ha ricordato di essere stato il primo vero amore di Raffaella Carrà, anche grazie al vero e proprio colpo di fulmine scoppiato in occasione del loro primo incontro: “Raffaella è stato il mio primo amore. Mi conquistarono i suoi occhi e la sua simpatia. Io la aiutavo a tenersi in forma facendole da preparatore atletico: teneva molto alla linea, ma a tavola non sapeva dire di no“, ha spiegato Stacchini, ricordando che si trovava a Bellaria nell’estate del ’59 per aver acquistato un albergo, come investimento per i guadagni da calciatori, mentre Raffaella era lì per trascorrere l’estate assieme alla mamma. Dopo tre anni d’amore però le diverse vedute hanno finito col separarli: Stacchini a 24 anni era ormai un professionista avviato e voleva una famiglia che Raffaella a 19 anni non si sentiva pronta a darli: “A lei interessava solo la sua professione e il nostro rapporto esisteva solo quando era libera. E piano piano ci siamo allontanati. Ma l’amicizia e l’affetto sono rimasti,” ha raccontato Gino Stacchini.

