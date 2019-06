Giò Di Tonno/ Le dediche alla moglie Sara Benmessaoud

Giò Di Tonno è tra gli ospiti che questa sera parteciperanno all’annuale serata di beneficenza di Con il cuore, nel nome di Francesco. A dare appuntamento a tutti è stato proprio il cantautore, che con un breve post su Instagram ha esortato i suoi follower a sintonizzarsi questa sera su Rai 1. “Una serata di solidarietà per sostenere le missioni francescane in Italia e nel mondo – si legge sul profilo ufficiale di Giò Di Tonno – Ci sarò anch’io…”. E, come sempre in questi casi, i suoi fan non stanno più nella pelle. Ecco i commenti che il cantante ha ricevuto a soli pochi minuti dalla pubblicazione del post: “Grande come sempre”, “Ti seguirò con molto piacere”. Giò Di Tonno, però, non è di certo nuovo alle serate in musica di beneficenza: qualche giorno fa, in occasione della seconda edizione dello spettacolo benefico “Si Fa Sol… idarietà!” a Chieti, ha registrato il tutto esaurito.

Il messaggio dopo l’operazione

Lo scorso marzo, Giò Di Tonno si è sottoposto a un intervento per la rimozione chirurgica dei calcoli. Dopo aver recuperato le forze, l’artista ha voluto rassicurare tutti i suoi follower con uno scatto, con il quale ha anche ringraziato i due medici che hanno reso possibile la sua guarigione. “Questi ultimi giorni sono stati abbastanza pesanti per me, e solo chi ha sofferto di coliche renali mi può capire, sudando freddo nel sentir solo pronunciare la parola “calcoli”, si legge in un post condiviso da Giò Di Tonno su Instagram. “Premesso questo, e rasserenato da un intervento perfettamente riuscito – continua l’artista – posto questa foto per ringraziare di vero cuore il Primario Prof. Luigi Schips e il Prof. Michele Nicolai e con loro tutto lo staff del reparto di Urologia dell’Ospedale “SS. Annunziata” di Chieti, per la professionalità e per la straordinaria umanità”. Conclude il suo ringraziamento una dichiarazione sui due professionisti che hanno seguito il suo percorso: “Entrambi sono il perfetto esempio di medici che fanno del proprio lavoro una missione”.

Le dediche alla moglie Sara Benmessaoud

Cantante e attore, amatissimo sui social e non solo, Giò di Tonno, che questa sera si esibirà ad Assisi in occasione della serata di beneficenza Con il cuore, nel nome di Francesco, è anche un marito e un papà affettuoso. Sul suo profilo ufficiale non perde mai occasione di condividere gli scatti che lo ritraggono in compagnia di sua moglie Sara Benmessaoud e del loro bambino, ai quali riserva, con i suoi messaggi, parole cariche di amore. “Nessun cielo minaccioso e nessun mare in tempesta potranno mai scalfire la serenità interiore che ho raggiunto grazie a questa meravigliosa creatura che è accanto a me da quasi vent’anni”, scrive l’artista in un post dello scorso novembre. E poi ancora: “L’ amore è una cosa seria solo se ti fa ridere”, scrive pubblicando un selfie che lo immortala a San Valentino assieme a sua dolce metà. E i suoi fan non fanno che apprezzare questo lato così tenero. “Voi siete un bell’esempio di unione di famiglia”, scrive una follower, “Basta guardarvi!! Innamorati pazzi”, le fa eco un’altra.



© RIPRODUZIONE RISERVATA