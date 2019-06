Con il cuore nel nome di Francesco/ Diretta e ospiti: cosa c’entra Francesco Acerbi?

Il pubblico interessato a Con il cuore nel nome di Francesco si è chiesto in questi giorni cosa c’entrasse il calciatore della Lazio Francesco Acerbi, annunciato tra gli ospiti. Questi racconterà come per lui sia stata importante la fede nella lotta alla grave malattia che aveva accusato anni fa. Nel 2013 passa dal Milan al Sassuolo e durante le visite mediche gli viene diagnosticato un tumore al testicolo. Viene così operato all’ospedale San Raffaele di Milano. Torna in campo nel settembre del 2013, ma alcuni mesi dopo l’intervento risulta positivo all’antidoping, sospeso cautelativamente dal Coni deve affrontare una recidiva del cancro e quindi è costretto a tornare sotto i ferri. Tornerà a giocare un anno dopo, riuscendo a dimostrare che grazie alla determinazione e alla forza di volontà si può arrivare davvero molto lontano. (agg. di Matteo Fantozzi)

Curiosità per Andrea Griminelli

Tra gli ospiti più attesi de Con il cuore nel nome di Francesco c’è sicuramente il flautista Andrea Griminelli. Non è il nome più noto per il pubblico di casa, ma sicuramente il più intrigante anche perché non si tratta di un artista commerciale ma di un vero e proprio maestro. Dopo una serata meravigliosa con Ezio Bosso protagonista su Rai Tre ieri torna la grande musica ancora sulla televisione di Stato e potremo dunque assistere alle meraviglie di un uomo divenuto noto in tutto il mondo per la sua passione col flauto. Il classe 1959 ha iniziato a studiare flauto quando aveva appena dieci anni. Fu allievo di James Galway e Jean-Pierre Rampal. Così da giovanissimo ha iniziato subito a fare il concertista, arrivando a livelli difficili da immaginare. Sarà dunque interessante capire anche il suo approccio a uno strumento davvero molto complesso e che non tutti sono in grado di suonare con la sue stesse capacità. (agg. di Matteo Fantozzi)

Carlo Conti presenta l’evento

Con il cuore nel nome di Francesco, andrà in onda stasera, lunedì 10 giugno 2019 sulla rete ammiraglia di Casa Rai. A partire dalle 20.35, presentato da Carlo Conti, ci sarà modo di ascoltare un ricco comparto di ospiti formato da Nek, Francesco Renga, Fiorella Mannoia, Enrico Nigiotti, Fabrizio Moro, Simone Cristicchi, Dear Jack con Pierdavide Carone, Paola Turci e poi Giovanni Allevi accompagnato da un’orchestra d’Archi, il soprano Carly Paoli accompagnata dalle magiche note del flauto di Andrea Griminelli. Spazio per Giò di Tonno, Paolo Vallesi, Amara, Antonio Mezzancella con le sue imitazioni, il Piccolo Coro dell’Antoniano che eseguirà il brano scritto di proposito da Tommaso Paradiso dei The Giornalisti, la comicità di Enrico Brignano e dulcis in fundo la straordinaria partecipazione di Renzo Arbore accompagnato dalla sua Orchestra Italiana. L’evento benefico in diretta, si terrà nella piazza inferiore della Basilica di San Francesco d’Assisi e verrà trasmesso anche sulle frequenze di Radio Rai1.

Con il cuore 2019, ospiti e anticipazioni

Tra gli altri ospiti di Con il cuore 2019 non ci saranno solamente artisti del mondo della musica, spazio anche per persone impegnate nel sociale. Come suor Rita Giaretta e la sua “Casa Rut”. E poi ancora don Dante Carraro, direttore di Medici con l’Africa Cuamm, organizzazione impegnata in Sud Sudan dal 2006. Il programma andrà in onda anche in replica domenica 16 giugno alle 15,50 circa sempre su Rai1. Quest’anno verranno aiutate le mense francescane in Italia, i bambini portatori di handicap in Africa e i giovani delle periferie del mondo che non hanno accesso a strutture sociali, educative e sanitarie. Potrete sostenere la campagna di solidarietà dei frati del Sacro Convento di Assisi, per poveri e dimenticati in Italia e nel mondo, con SMS e chiamate da rete fissa al 45515 dal 1° giugno al 1° luglio. Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulare Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, Iliad, Coop Voce e Tiscali. Oppure dona 5 euro al 45515 per ciascuna chiamata da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile e di 5 o 10 euro da rete fissa Tim, Vodafone, Wind Tre, Fastweb e Tiscali.



© RIPRODUZIONE RISERVATA