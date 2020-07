Giò Di Tonno papà per la seconda volta/ La moglie Sara Benmessaoud ha partorito Noah

Giò Di Tonno è diventato papà per la seconda volta. Il cantante, che nel 2005 ha vinto il Festival di Sanremo in coppia con l’amica Lola Ponce con cui ha anche lavorato nel musicale Notre Dame de Paris, ha annunciato la nascita del suo secondogenito con un post su Instagram. “Noah Di Tonno – 16.07.2020 A completarci ci hai pensato tu. Amore all’infinito”, ha scritto nella didascalia che accompagna la foto del piccolo di cui s’intravede una parte del viso. Una gioia immensa per Giò di Tonno e per la moglie Sara Benmessaoud con cui vive una storia d’amore che dura da ben vent’anni e che è stata coronata prima dalla nascinta del primogenito Jad, nato nel 2013 e poi dal matrimonio, celebrato nel 2015.

Giò Di Tonno e Sara Benmessaoud genitori per la seconda volta

Quello tra Giò Di Tonno e Sara Benmessaoud è un amore grande che, con la nascita dei due figli, è completo. Fotografa italo-marocchina, Sara è accanto a Giò Di Tonno da ormai vent’anni. Un amore vissuto lontano dalle luci dei riflettori e dalla mondanità. La moglie di Giò di Tonno, infatti, ha anche un profilo privato su Instagram e lo stesso Giò cerca di proteggere la propria vita privata pubblicando poche foto in cui è con la sua famiglia. L’ultima foto di coppia risale a San Valentino quando l’artista ha fatto una bellissima dedica alla moglie. “Buon San Valentino amore mio“, ha scritto qualche mese fa il cantante che in questi giorni ha ricevuto dalla dolce metà il secondo regalo più bello della sua vita.





