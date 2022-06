Giochi del Mediterraneo 2022/ Streaming video e diretta tv, programma oggi 26 giugno

DIRETTA GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2022: OGGI I PRIMI TITOLI

Da oggi si fa sul serio ai Giochi del Mediterraneo 2022 che sono cominciati ieri ad Orano, in Algeria, ma che assegneranno oggi i primi titoli. Entra quindi nel vivo la diciannovesima edizione delle “Olimpiadi del Mediterraneo”, l’evento multi-sport (sono 24) al quale possono partecipare solo i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo o comunque fanno parte del suo bacino (ad esempio San Marino che non ha sbocco sul mare o il Portogallo che si affaccia solo sull’Oceano Atlantico).

Questi XIX Giochi del Mediterraneo sono stati “sfortunati” come tanti eventi sportivi di questi ultimi anni: avrebbero dovuto disputarsi nel 2021, ma causa Covid e dello spostamento delle Olimpiadi sono slittati di dodici mesi e così è adesso l’appuntamento ad Orano.

L’Italia storicamente è la nazione più vincente ai Giochi del Mediterraneo, in cui dominiamo il medagliere complessivo con la bellezza di 2303 podi e 876 ori, quattro anni fa a Tarragona il bilancio fu di 56 ori, 55 argenti e 45 bronzi per prendersi il primo posto nel medagliere come molto spesso succede, siamo quindi molto curiosi di scoprire cosa farà l’Italia in questi Giochi del Mediterraneo 2022…

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE I GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2022

Va segnalato che questi Giochi del Mediterraneo 2022 non saranno visibili in Italia in diretta tv e non vi possiamo indicare dunque neanche una diretta streaming video, sicuramente sarà il Coni il punto di riferimento per avere tutte le informazioni sugli azzurri in gara e i loro risultati, mentre a livello generale il sito Internet della manifestazione è www.oran2022.dz

DIRETTA GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2022, IL PROGRAMMA DI OGGI

Da oggi dunque si fa sul serio ai Giochi del Mediterraneo 2022, domenica 26 giugno è il giorno in cui si assegnano i primi titoli, in particolare nel karate. Sono per la precisione sette i titoli in palio, un inizio abbastanza tranquillo soprattutto se si considera che la celebre arte marziale è l’unico sport che andrà ad assegnare medaglie già oggi.

Per la precisione i titoli in palio oggi ai Giochi del Mediterraneo 2022 sono i seguenti nel karate: ci saranno infatti le finali delle categorie femminili dei -50 kg, -55 kg, -61 kg e -68 kg, mentre al maschile saranno da assegnare i titoli dei -60 kg, -67 kg e -75 kg. Inizierà tuttavia il cammino anche di tantissime altre discipline, sia individuali sia a squadre, possiamo limitarci a citare il doppio appuntamento con Italia Spagna sia nella pallanuoto sia nella pallavolo, mentre ci sarà anche Italia Portogallo di calcio.











