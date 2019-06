Giordana Angi/ “Casa”, record su Spotify e la speranza di un duetto con Alberto Urso

Giordana Angi seconda classificata ad Amici con il suo primo EP ‘’Casa’’ che è già record su Spotify sta spopolando anche in classifica. Una ragazza semplicemente straordinaria, la penna d’oro della musica leggera italiana , grazie alle sue eccellenti ed emozionante interpretazioni, è riuscita a catturare il cuore di tantissimi fan. La stessa durante le sue prime interviste, ha dichiarato: “incontrare i fan negli instore di tutta Italia e constatare che i live show, il primo all’Alcatraz di Milano il 6 ottobre e il secondo all’Atlantico di Roma l’11, siano quasi sold-out, fa uno strano effetto, infatti continua la stessa: «Quando vado agli instore e vedo la gente che mi aspetta mi chiedo se sia davvero io quella che vogliono vedere. Allora mi chiedo cosa possa fare per ringraziarli e renderli felici». Una ragazza umile e determinata, cresciuta fra la Bretagna e la provincia di Latina, e «scoperta» da Tiziano Ferro, che ha prodotto Chiusa con te (xxx), il suo primo singolo, nel 2016, quattro anni dopo la sua partecipazione a Sanremo Giovani, sua primissima esperienza su un palco importante.

Giordana Angi, 2° ad Amici: il pensiero di Alberto Urso

Su Giordana Angi anche l’ultimo vincitore di Amici di Maria De Filippi, Alberto Urso, in una sua interessante intervista sull’ultimo numero del magazine Tv Sorrisi e Canzoni oltre a parlare dei suoi progetti futuri e della sua vita in generale, ha voluto spendere alcune parole su Giordana Angi. E il giornalista su quest’ultima ha chiesto ad Alberto se abbia mai pensato in futuro di fare un duetto. A questo punto il tenore ha rivelato: “E’ bravissima e ad ‘Amici’ è nato un profondo rapporto di amicizia. Ma a un duetto non abbiamo mai avuto tempo di pensare…” Insomma Alberto Urso, al momento, ha rivelato di non aver mai pensato di fare un duetto con Giordana. Un’ipotesi da non escludere comunque visto la loro amicizia. I due faranno questo regalo ai rispettivi fan? Speriamo di si, visto che quando lo hanno fatto durante il pomeridiano di amici, come solo i numeri uno sanno fare hanno fatto vibrare le corde dell’anima di tutti, che si sono riconosciuti nelle dolci melodie cantate dai due nuovi astri emergenti.

