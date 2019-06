Giordana Angi, parla la mamma/ “Suo padre è sparito anche per colpa mia!”

La mamma di Giordana Angi si è confidata tra le pagine del settimanale DiPiù TV. La figlia ha conquistato la seconda posizione della 17esima edizione di Amici, facendo guadagnare la vittoria all’amico Alberto Urso. Nonostante la medaglia d’argento, in questa settimana di instore in giro per l’Italia, la cantautrice ha avuto già modo di assaporare il grandissimo affetto da parte del pubblico, consacrandola appieno come una vincente. La madre, intervistata dal settimanale ha posto l’accento sull’adolescenza della figlia, anche dopo avere razionalizzato di essere omosessuale ed averglielo confidato ad appena 18 anni. Oltre questo, una parentesi particolare è stata dedicata anche al rapporto con il padre, al quale ha dedicato anche la commovente e sentita: “Quante volte ad aspettarti”, contenuta del suo EP d’esordio dal titolo “Casa”. Dopo la fine del matrimonio tra la madre e il padre, quest’ultimo è andato via non cercando più alcun contatto con la figlia. Questo per Giordana è stato un momento particolarmente difficile da superare ma per fortuna, al suo fianco c’è sempre stata Sophie.

La mamma di Giordana Angi: “Suo padre è sparito!”

A circa una settimana di distanza dal secondo posto di Giordana Angi conquistato al serale di Amici 2019, mamma Sophie, tra le pagine di DiPiù TV, parla del suo legame con il padre della cantautrice italo francese. “Giordana non ha avuto una vita facile, lo ammetto, è stata anche colpa mia, e del suo rapporto burrascoso che ha avuto col papà. E pensare che il nostro, all’inizio, sembrava un amore da favola: io sono un’assistente di volo e ho conosciuto il padre di Giordana perché è stato passeggero di un mio volo. Un colpo di fulmine”. Un amore fortissimo che dopo poco tempo ha creato anche nuova vita: “Dopo pochi mesi che ci frequentavamo io, che sono francese, ho mollato tutto per trasferirmi da lui ad Aprilia, in provincia di Latina. Ci siamo sposati ed è nata Giordana”. La serenità però, ben presto si è trasformata: “Finché un giorno, quando lei aveva sedici anni, è successo un episodio molto pesante, che non mi va di raccontare. In quel momento, però, ho capito che la mia storia con suo padre era finita per sempre”. Dopo la separazione il padre è sparito. Poi ha ricominciato con qualche telefonata. Adesso per fortuna, sembra che la Angi abbia riconquistato il rapporto con il padre, dopo averla ricontatta mentre era ancora nella scuola.

