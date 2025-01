Giordana Angi è fidanzata? La confessione nel 2020

Giordana Angi è fidanzata? Durante la sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi del 2018, l’artista ha fatto coming out spiegando di essere attratta dalle donne. La cantante, infatti, aveva presentato una canzone scritta per la sua ex fidanzata: rivelato ciò aveva spiegato appunto di essere omosessuale e di aver avuto, in passato, una serie di relazioni più o meno durature con donne. Ma la domanda che tanti fan, e appassionati di gossip, si fanno, è: Giordana Angi è fidanzata? Cosa sappiamo della vita privata e dello stato attuale dal punto di vista sentimentale dell’artista nata in Bretagna ma cresciuta ad Aprilia con i genitori? Andiamo a scoprire qualcosa in più su quello che è attualmente il suo stato sentimentale. Dopo il coming out ad Amici, davanti al pubblico, Giordana Angi non è più tornata a parlare di questioni di cuore. Ha preferito, infatti, tenere per sé quello che è il suo privato, proteggendolo da gossip e indiscrezioni che avrebbero minato in qualche modo la sua serenità.

Nel 2020, durante l’esperienza a Sanremo, l’artista nata in Bretagna aveva raccontato di essere fidanzata: “Sono innamorata ma non la conoscete, non è famosa” aveva spiegato. Dopo quell’occasione, la Angi non è più tornata a parlare pubblicamente del suo privato e dunque non sappiamo se sia o meno fidanzata in questo momento. L’artista, infatti, ci tiene molto alla sua privacy e per questa ragione non ama dare in pasto la sua vita ai giornali di gossip.

Giordana Angi è fidanzata? La rivelazione sulle sue ex: “Sono stata la loro prima esperienza”

Giordana Angi aveva deciso di fare coming out ad Amici di Maria De Filippi, talent al quale ha preso parte nel 2018, posizionandosi seconda: “Ho scritto un pezzo sulla mia precedente storia d’amore. Ci eravamo lasciate in malo modo. Lo vedo con le mie ex fidanzate, che erano sempre state con ragazzi prima. Io ero sempre la loro prima esperienza. Mi rendevo conto della differenza” aveva spiegato l’artista italo-francese. Queste parole sono arrivate nel 2018 mentre due anni più tardi la Angi aveva spiegato di avere una fidanzata, anche se sconosciuta al mondo dello spettacolo. Non sappiamo se oggi il cuore di Giordana Angi sia o meno impegnato ma le sue canzoni continuano a parlare d’amore.