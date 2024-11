Giordana Angi è fidanzata? Da tempo molti dei fan della cantante si chiedono se nella vita privata dell’artista ci sia una persona che le ha rubato il cuore. La cantante di Amici vanta un curriculum incredibile, con tante esperienze che pochi fuori dalla celebre scuola di Canale 5 hanno potuto fare. Del resto, Giordana Angi ha sempre mostrato tutto il suo talento, collaborando anche con i più grandi della musica italiana come Nina Zilly, il cantante Deddy, Tiziano Ferro e Alessandra Amoroso.

Durante l’edizione diciotto del programma di Maria De Filippi, Giordana Angi aveva fatto coming out dichiarando davanti a tutti di essere omosessuale. Questo si era scoperto dopo che la ragazza aveva scritto una canzone dedicata alla sua ex fidanzata. Dopo quella volta, però, Giordana Angi non ha più voluto esprimersi riguardo a storie d’amore e sentimenti, rimanendo sempre attenta a difendere la sua privacy esponendosi solo in materia di canto. Nel 2020, è arrivata però una dichiarazione che ha mandato i fan in fibrillazione. Cos’ha detto?

In una famosa intervista del 2020, Giordana Angi dopo essersi professata single per tanti anni, ha dichiarato di essere innamorata. “Sì, lo sono, ma non la conoscete perchè non è famosa“, ha detto la cantante, precisando poi di non voler fare il nome della fidanzata. Nel corso del tempo, però, non sono trapelate ulteriori novità, tanto che non si sa se le due ragazze stiano ancora insieme o se invece la relazione non abbia avuto alcun seguito. Quella di Giordana Angi rimane una storia da raccontare, una di quelle carriere che solo i veri artisti hanno la fortuna di fare.

Il tutto è iniziato quando aveva solo dodici anni e una passione smodata per Britney Spears. Giordana Angi ha più volte raccontato di come una notte abbia sognato la celebre cantante americana che la invitava a diventare una cantante. Da quel giorno la sua vita è cambiata: Giordana ha iniziato a studiare specializzandosi nel canto e oggi rimane una di quelle artiste che uscite da Amici hanno qualcosa di diverso da dire, che non si omologano alla massa e che continuano a mettersi in gioco con tanto coraggio. Questa tenacia l’ha portata anche a collaborare con Sting, il suo idolo assoluto.