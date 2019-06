Giordana Angi/ Incontro “da film” con Tiziano Ferro: “Sto già scrivendo nuova musica”

Giordana Angi si racconta tra le pagine del settimanale Spy, uscito proprio oggi con il suo nuovo numero. La voce graffiante e il cuore tenero. Per lei, il secondo posto ad Amici 2019, dietro Alberto Urso, suo grande amico al quale ha regalato anche una sua canzone. “Casa”, il suo primo EP prodotto da Virgin Records / Universal Music Italia, ad oltre un mese dall’uscita, resta al secondo posto tra i più venduti. Il talento della cantautrice italo-francese non era passato inosservato agli occhi di Tiziano Ferro già prima del talent di Canale 5, tanto che oggi Giordana, dopo un incontro che ha definito “da film” ha co-firmato quattro brani del suo nuovo album. Il ritorno alla realtà per lei, è stato più una scoperta: “Perché è tutto diverso! Mi hanno colpito l’amore e l’affetto delle persone”. Nonostante ami molto stare da sola avendo i suoi spazi, l’amore dei fan la commuove. “La grande scoperta è che mi piace stare in mezzo alle persone, conoscere le loro storie. La cosa che mi dicono più spesso è: “Grazie perché mi sono rivista nella tua storia”. E io mi commuovo sempre”.

Giordana Angi: “Sto già scrivendo nuove canzoni!”

Giordana Angi poi, confida cosa le manca di Amici 2019: “Cantare, perché ci allenavamo almeno 3 ore al giorno. Mi sono sempre dedicata solo alla scrittura e invece ho scoperto che cantare mi piace un sacco. Poi mi mancano tutti, è stata una grande famiglia che mi ha messo nella condizione di crescere sia come musicista sia umanamente”. La cantautrice svela la sua prima emozione quando ha avuto il suo CD tra le mani: “È stato al serale, me lo ha dato Maria (De Filippi, ndr) e non ne sapevo niente, anche perché lì eravamo un po’ fuori dal mondo, senza telefoni. Mi ha fatto una sorpresa in diretta durante la puntata”. All’interno del suo album c’è grande parte della sua vita: “In questo disco ci sono canzoni che ho avuto tempo di elaborare bene, anche grazie a tutte le porte che ho trovato chiuse. In ogni brano c’è una parte di me o comunque un mio pensiero importante. Dalle mie canzoni si può ricavare una scheda dettagliata della mia personalità”. Successivamente rivela di essere già al lavoro con la stesura di nuove canzoni: “Mi sono messa a scrivere il nuovo album. Già nelle ultime due settimane in “casetta”, durante Amici, avevo iniziato a scrivere. Vado a periodi, ci sono quelli in cui compongo tanto e altri in cui non scrivo. Questo è un momento molto florido”.

