Giordana Angi/ La collaborazione con Sissi di Amici per la scrittura di “Dove sei”

Giordana Angi sarà tra i protagonisti di Battiti Live, la ragazza ha partecipato di recente a un concerto organizzato a Mantova, dove si sono alternati diversi artisti, tra cui: Elettra Lamborghini, Rocco Hunt, Tananai, Matteo Romano, i Ricchi e Poveri, i Mattia Bazar, Tom Walker e tanti altri. Le ultime notizie riguardanti questa cantante sottolineano come si stia impegnando per realizzare un nuovo album anticipato dal singolo uscito qualche mese fa chiamato Le cose che non dico, dopo aver pubblicato l’ultimo disco nel 2021 intitolato Mi muovo. Sta sicuramente attraversando un periodo lavorativo molto positivo, dal momento che le occasioni e le opportunità che le si stanno presentando sono numerose e le sta sfruttando tutte in maniera molto positiva e costruttiva.

Amici 21, 21CO sott'accusa per Luigi e Alex/ Giordana Angi: "Non permetto a nessuno"

Giordana Angi, la vita e la carriera

Giordana Angi è una cantautrice e produttrice italiana con cittadinanza francese, nata a Vannes il 12 gennaio del 1994. Ha partecipato, durante gli anni, a diversi programmi televisivi, tra cui Sanremo Giovani e Amici di Maria De Filippi, grazie ai quali ha iniziato a essere apprezzata e seguita dal pubblico italiano, che ha scorto in lei un grande potenziale e un ottimo talento. Per il momento ha realizzato due album in studio, il primo nel 2019 intitolato Voglio essere tua, e il secondo nel 2021 chiamato Mi muovo; inoltre, ha prodotto un Ep, Casa. I singoli realizzati sono numerosi e hanno ottenuto tutti un discreto successo e molti ascolti sulle piattaforme musicali. I brani di Giordana Angi più famosi e ascoltati sono sicuramente: Ingongita poesia, Casa, Chiedo di non chiedere, Come mia madre, Siccome sei, Tuttapposto, Farfalle colorate e Passeggero. Si è anche impegnata in diverse collaborazioni con altri artisti e ha scritto il testo di brani come: Senza appartenere di Nina Zilli, Accetto miracoli, Casa a Natale, Seconda pelle di Tiziano Ferro, Geloso di Francesco Bertoli, Dove sei di Sissi e tanti altri.

Giordana Angi/ "Loredana Bertè? Una sorpresa cantare con lei. Emozione forte"

Il video de Le cose che non dico di Giordana Angi

LEGGI ANCHE:

Tuttapposto, video Giordana Angi e Loredana Bertè/ Le due artiste incantano ad Amici

© RIPRODUZIONE RISERVATA