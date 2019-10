Giordana Petralia, Under Donne/ Video: al pianoforte per Lana Del Rey (X Factor 2019)

Giordana Petralia, 16 anni, accompagnata dalla sua arpa è riuscita a conquistare un posto per i Live Show di x Factor 13, nella categoria Under Donne guidata da Sfera Ebbasta. Alle Audition si è presentata interpretando “Creep” dei Radiohead. Dopo le critiche ricevute da parte di Samuel e Malika riguardo i troppi virtuosismi vocali aggiunti all’esibizione, Giordana si è presentata ai Bootcam con “Strange World”. Infine agli Home Visit, Giordana si è esibita sulle note di “Middle Child” di J. Cole e di “I known where I’ve been”. Arrivata finalmente al primo Live Show, Giordana si è esibita con “Jocelyn Flores” di XXXTentation, un brano molto lontano dal suo stile. La sua esibizione, infatti non ha convinto il pubblico, finendo al ballottaggio finale. Al momento dei cavalli di battaglia, Giordana ha ricantato “Strange Worlds”. Mika, ospite e quinto giudice della serata, ha scelto di salvare Giordana, assicurandole quindi un posto per la seconda puntata di X Factor.

Giordana Petralia: al secondo Live senza l’arpa

“Sono soddisfatta della mia performance del primo live. Penso sia andata molto bene. Perché mi sono emozionata, alla fine stavo per piangere, mi tremava la voce“, ha detto Giordana Petralia in un video diario, commentando la sua performance del primo Live. In questa settimana, la ragazza si è preparata per il secondo brano scelto per lei da Sfera Ebbasta: questa sera, giovedì 31 ottobre, Giordana si esibirà con “Summertime Sadness” di Lana Del Rey che eseguirà al piano, abbandonando quindi la sua arpa come richiesto al primo live. “Sono super gasata per il nuovo pezzo“, ha aggiunto Giordana. Infine la giovane catanese ha rivelato di trovarsi molto bene con il suo giudice: “Con Sfera mi trovo davvero bene. È un pazzo, ridiamo un sacco”. Clicca qui per vedere il video diario di Giordana Petralia. Sui social, Giordana riceve moltissimi messaggi di incoraggiamento dai suoi fan: “Tu hai davvero un talento indescrivibile“,

“Siamo prontissimi facci sognare ed emozionare ancora“, “La tua musica fa sognare“, sono alcuni commenti apparsi sul suo profilo Instagram.

