Giordano Mazzocchi e Vittoria Deganello fidanzati?/ Lui sbotta: “non rompete i…”

Giordano Mazzocchi e Vittoria Deganello stanno insieme? In queste ore è scoppiato il primo rumors legato al mondo di Uomini e Donne con un possibile flirt tra l’ex corteggiatore e scelta di Nilufar Addati e la ex corteggiatrice. La notizia è una vera e propria bomba, visto che la Deganello è stata una grande amica proprio della ex tronista di Uomini e Donne. L’indiscrezione sarebbe trapelata da una segnalazione di un utente che avrebbe avvisato Giordano e Vittoria insieme ad una feste dove si sarebbe scambiati un presunto bacio. Naturalmente si tratta solo di una segnalazione e come tale va presa con le pinze. Sicuramente la cosa sorprende e molti fan di Nilufar Addati hanno immediatamente collegato il presunto rumors all’allontanamento tra Nilufar e Vittoria che da diverso tempo oramai non si sono più viste insieme. Le due influencer, infatti, non sono state vicino neppure durante le registrazioni del programma “The Hottest”. Possibile che questo allontanamento sia dovuto proprio all’amore sbocciato tra Giordano e Vittoria?

Giordano Mazzocchi smentisce la storia con Vittoria Deganello

Giordano Mazzocchi e Vittoria Deganello fidanzati? Una nuova coppia pronta a fare breccia nel cuore dei telespettatori del seguitissimo dating show di Canale 5, anche se potrebbe trattarsi di una vera e propria bufala. In primis perchè Vittoria è stata in passato grande amica di Nilufar Addati, l’ex di Giordano, ma anche perchè proprio l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha voluto smentire immediatamente la cosa con un breve video pubblicato sui social. Mazzocchi, infatti, ha voluto commentare la notizia del suo presunto fidanzamento con Vittoria Deganello dicendo: “allora comunicazione quando starò insieme a qualsiasi ragazza sarò il primo a pubblicarlo quindi non rompete i coglioni e divertitevi. Fate l’amore e buon 2020!”. Per la serie trattasi dell’ennesimo gossip lanciato sull’ex corteggiatore che, durante una diretta Instagram, ha risposto alle domande dei fan che gli chiedevano in che rapporti fosse con la ex fidanzata Nilufar. Anche se l’amore tra i due è finito, Giordano ha raccontato di essere in ottimi rapporti con l’ex tronista di Uomini e Donne.

