Giorgia Basciano difende il fratello e attacca Sophie Codegoni/ “Non c’è stato nessuno schiaffo”

Giorgia Basciano difende il fratello dalle accuse di Codegoni: le sue parole

Dopo l’intervista di Alessandro Basciano ai microfoni di Verissimo, Sophie Codegoni è tornata in studio per replicare alle parole del deejay. Tra le diverse dichiarazioni, l’ex tronista di Uomini e Donne ha parlato di un schiaffo e di ripetute mancanze di rispetto nei suoi confronti, da parte di Basciano.

A replicare alle parole di Codegoni, è intervenuta Giorgia Basciano per difendere a spada tratta il fratello: “Sono stufa di leggere questi commenti cattivi dal momento che non c’è stato mai nessuno schiaffo e come tante altre cose dette non è assolutamente vero. No perché sono la sorella ma perché so i fatti e voi come delle pecore commentate cose che non sapete. Quindi evitate di far passare questo ragazzo per quello che non è, perché è molto grave e sono gravi queste accuse fatte“.

Alessandro Basciano, ai microfoni di Verissimo, ha dichiarato che Sophie Codegoni sia stata plagiata da alcune persone che hanno inficiato il loro rapporto. L’ex tronista però, è tornata da Silvia Toffanin per smentire tutto: “Nessuno può decidere la mia vita, non è vero che sono stata plagiata. Due volte nella mia vita per gioco mi sono fatta fare le carte. Ma anche lui. Ci avevano detto che a marzo ci saremmo lasciati, ma io lo avevo rassicurato e non è accaduto. Non c’è un collegamento con quello che è successo dopo“.

Sophie Codegoni aggiunge: “C’era qualcuno che ci remava contro. La mia mamma sperava che questa storia finisse prima. Una volta si sono scontrati perché lui mi aveva detto che sono una poco di buono e lei lo aveva chiamato per difendermi. Vuole il mio bene, è normale. Si era creata tra loro una sorta di competizione, non mi piaceva questo astio. Di recente però gli aveva detto che si sarebbe tirata fuori per il bene di Celine. Alla fine, dopo la rottura, sono tornata a vivere con lei“.











