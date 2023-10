Sophie Codegoni: “Non sono plagiata”/ “Alessandro Basciano era in competizione con mia mamma”

Sophie Codegoni è tornata nello studio di Verissimo per replicare all’ex fidanzato Alessandro Basciano, il quale ha sostenuto che la loro crisi derivasse da quello che un cartomante aveva detto all’influencer. “Nessuno può decidere la mia vita, non è vero che sono stata plagiata. Due volte nella mia vita per gioco mi sono fatta fare le carte. Ma anche lui. Ci avevano detto che a marzo ci saremmo lasciati, ma io lo avevo rassicurato e non è accaduto. Non c’è un collegamento con quello che è successo dopo”, ha chiarito.

Luzma Cabello, presunta amante di Basciano, replica dopo l'intervista a Verissimo?/ "Tanta falsità"

È vero, tuttavia, che c’erano delle persone a lei molto vicine che non apprezzavano i comportamenti che Alessandro aveva nei suoi confronti. “C’era qualcuno che ci remava contro. La mia mamma sperava che questa storia finisse prima. Una volta si sono scontrati perché lui mi aveva detto che sono una poco di buono e lei lo aveva chiamato per difendermi. Vuole il mio bene, è normale. Si era creata tra loro una sorta di competizione, non mi piaceva questo astio. Di recente però gli aveva detto che si sarebbe tirata fuori per il bene di Celine. Alla fine, dopo la rottura, sono tornata a vivere con lei”.

Alessandro Basciano piange disperato a Verissimo: "Sono depresso"/ "Amo Sophie, voglio vedere mia figlia"

Sophie Codegoni: “Non sono plagiata”. Il rapporto con Alessandro Basciano e Celine

A proposito della piccola Celine, la mamma Sophie Codegoni ha smentito anche di avere impedito ad Alessandro Basciano di vederla. “Può vederla quando vuole. In questo mese di crisi, io ero sempre andata con lei a portargliela. Dopo che la situazione è degenerata, ho deciso che io non ci sarò quando si vedono. Mia mamma, mio papà oppure la tata gli portano la bambina. Loro si fanno la loro giornata senza di me. Io non ho niente da dirgli. In questo momento un incontro mi destabilizzerebbe. Lui invece vorrebbe vedere entrambe“, ha spiegato.

Alessandro Basciano choc: "Sophie Codegoni plagiata da persone vicine"/ "Chat con cartomanti e stregoni"

L’influencer, tuttavia, non esclude che questo possa cambiare in futuro. “Adesso che Celine è piccola per fortuna non dobbiamo fare finta che vada tutto bene. Più avanti però andremo a mangiare la pizza o al parco giochi insieme. Io ho vissuto da figlia di separati, ma i miei genitori sono stati bravi a non farmi soffrire. Io voglio che sia lo stesso. La bambina è nostra, non è mia. Da ora in avanti non parlerò più pubblicamente di questa situazione, ci sarà un periodo di stacco e alla fine ci sarà una nuova unione per il bene di nostra figlia”, ha concluso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA