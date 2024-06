Giorgia, chi è la compagna di Michael Folorunsho/ “Abitiamo in centro a Verona, amiamo le passeggiate”

La vita privata di Michael Folorunsho, calciatore italiano della nazionale italiana di calcio impegnata ad Euro 2024,è poca nota al grande pubblico e mondo del gossip. Il centrocampista del Verona, dato in prestito dal Napoli, è molto discreto e riservato, ma possiamo dirvi che il suo cuore batte per una giovane ragazza di nome Giorgia! Proprio così, il centrocampista azzurro, è felicemente fidanzato con Giorgia, una misteriosa ragazza di cui possiamo dirvi davvero poco. Già conoscere il nome della fidanzata di Michael Folorunsho è tanto, essendo uno sportivo poco interessato al clamore mediatico anche se sui social è molto presente ed attivo con due profili seguitissimi sia su Instagram e Facebook.

Nato a Roma il 7 febbraio 1998 da genitori di origini nigeriane, Michael sin da bambino nutre una grandissima passione per il mondo del calcio che lo porta a giocare con diverse squadre romane: da Vigor Perconti, Tor Sapienza fino alla Savio. Poi arriva la chiamata tanto attesa da parte della sua squadra del cuore: la Lazio. Inizia così il grande sogno di Folorunsho che parlando della sua passione per i biancocelesti racconta in una intervista: “a Roma, in una classe, su 10 bambini 8 tifavano Roma! E io in qualche modo dovevo difendere la Lazio”.

Michael Folorunsho e la massima riservatezza sulla fidanzata: si chiama Giorgia

Se non è dato sapere quasi nulla su Giorgia, la fidanzata di Michael Folorunsho, a fornire qualche dettaglio in più è stato proprio il campione intervistato da L’Arena: “la mia vita privata? Vivo con Giorgia, la mia ragazza. Abitiamo in centro a Verona. Abituato al Centro-Sud qui è tutto diverso. La gente è affabile ma non invadente. Appena possiamo facciamo delle grandi passeggiate. Sono un tipo tranquillo, va bene così. Solo questo? No, dai quando la mia ragazza me lo concede gioco alla Playstation con i miei amici.”

Tornando alla carriera del giovane centrocampista italiano che dalla Lazio ha spiccato il volo giocando per il Verona e poi per il Napoli. Con il Verona è stato titolare e si è ritrovato ad essere protagonista del Fantacalcio segnando gol bellissima e pesanti come quello contro la Juventus. Dall’Hellas Verona è stato poi dato in prestito al Napoli una squadra a cui è molto legato: “Sono tutti grandi calciatori ed ottimi ragazzi”.











