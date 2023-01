Giorgia, forbiciata alla gola da parte dell’ex/ “Mi ha salvato mio figlio di 8 anni”

A I Fatti Vostri la terribile vicenda di una giovane madre di Bologna, la 25enne Giorgia, che è stata aggredita la Vigilia di Natale dal suo compagno, il 31enne Fadl Mehdi con un colpo di forbice alla gola. A salvare la madre è stato il figlio di soli 8 anni che ha contattato il nonno per poi uscire in strada e chiedere aiuto. La madre, in studio, ha raccontato: “Stavo dormendo, ha suonato il campanello, ho aperto e mi son reso conto che era sotto effetto di stupefacenti – dice riferendosi all’ex – poi ha chiuso subito la porta. Abbiamo iniziato una discussione, non volevo che i bambini lo vedessero così. Siamo finiti in bagno, ad un certo punto ha iniziato ad autolesionarsi con un coltello, poi non ricordo bene cosa è successo, mi son svegliata in ospedale”. Il 31enne l’aveva colpita con una forbice alla gola, rischiando di ucciderla.

Il papà di Giorgia, presente anch’egli in studio, ha aggiunto: “Mi scrisse un messaggio, mi ha chiesto aiuto e mi ha detto che il suo compagno era impazzito. Quindi ho chiamato i carabinieri ma non sapevo dove fosse”. Giorgia ha ripreso la parola: “Della forbice non ricordo nulla”, e il papà ha aggiunto: “Ho ricevuto una videochiamata dei bimbi, piangevano non ho capito nulla, poi sono arrivato ed era già successo il fatto. C’erano l’ambulanza, le forze dell’ordine, sono stato male, siamo corsi all’ospedale”. Giorgia ha aggiunto: “Il mio bimbo mi ha salvato la vita, è stato coraggioso, se non fosse stato per lui non sarei qui“.

GIORGIA, AGGREDITA DAL COMPAGNO CON UNA FORBICE: “ERO MOLTO INNAMORATA…”

Purtroppo non era stato il primo episodio di violenza: “Ero molto innamorata, mi aveva alzato le mani un paio di volte e l’avevo perdonata. Non ne avevo mai parlato con i miei genitori, glielo avevo tenuto nascosto”. Ora Giorgia rischia di perdere i bimbi: “Ho perso la patria potestà, stanno cercando un posto dove mettermi, vogliono mettermi in una comunità mamma-bambino. Loro stanno abbastanza bene, non ne parliamo, sono seguiti da degli psicologi e vediamo come va”.

Il papà ha spiegato a riguardo: “Voglio avere mia figlia vicina, lui le aveva impedito di vederla, mia figlia era succube di lei”. Poi Giorgia ha concluso: “Provo del grande odio, spero di non vederlo mai più in vita mia. Se lo rivedessi gli direi che lo odio con tutta me stessa e che non gli perdonerà mai ciò che ha fatto. Spero in una vita serena con i miei figli con delle persone positive e stare bene”.

