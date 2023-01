Fuori dal Coro, troupe aggredita e in ospedale/ Giordano “Ecco cos’è successo”

La troupe di Fuori dal Coro è stata aggredita durante un servizio che andrà in onda in occasione della puntata di questa sera. Ad anticiparlo è stato stamane Francesco Vecchi conducendo Mattino 5 e avendo in collegamento Mario Giordano, presentatore proprio del programma di Rete 4. La troupe di Fuori dal Coro è stata aggredita, finendo all’ospedale, durante un servizio riguardante i beni confiscati dalla mafia che sono tornati nelle mani dei criminali: “Quando lo Stato vince bisogna essere contenti – sottolinea Mario Giordano riferendosi a Messina Denaro – ma lo Stato deve vincere tutti i giorni. Siamo andati a vedere i beni confiscati dalla mafia negli ultimi 30 anni, 36mila, e uno su due sono inutilizzati e molti di questi sono tornati nelle mani della criminalità”.

Quindi Mario Giordano si domanda: “Perchè lo Stato che sa vincere arrestando Messina Denaro poi lascia che i beni ritornino nelle mani della criminalità? Per me è inaccettabile ed è inaccettabile il fatto che venga tollerata come una cosa normale, per noi non è normale che dei giornalisti vengano aggrediti in questo modo”. Il servizio è stato realizzato a Castelvolturno, “Ma la stessa cosa – prosegue Mario Giordano – succede a Guidonia, a Giuliano, in Piemonte dove una casa sequestrata alla ‘ndrangheta è stata riacquistata dallo stesso boss mafioso dopo che era stata abbandonata”. E ancora: “C’è una frase che ritorna in tutti i servizi, chi ti ha mandato? Come se qualcuno ci avesse mandato lì. Per sequestrare questi beni sono intervenuti poliziotti, carabinieri, magistrati che hanno fatto indagini e li lasciamo ritornare nelle mani di questi farabutti criminali?”.

FUORI DAL CORO, MARIO GIORDANO: “QUALCUNO DEVE INTERVENIRE SUBITO”

Poi Mario Giordano, commentato il servizio della troupe di Fuori dal Coro aggredita, ha aggiunto: “Noi continuiamo la nostra battaglia. Non so se ti ricordi Lady Golpe – dice riferendosi a Francesco Vecchi ndr – personaggio della cronaca anni ’90 è un’occupatrice seriale abusiva di case. Quando si tollera l’illegalità favorisci lo sviluppo della criminalità”.

“Qui siamo al cuore del problema – ha continuato il giornalista – siamo orgogliosi anche se dopo 30 anni di aver arrestato Messina Denaro, ma è possibile che lasciamo delle zone di illegalità nei beni sequestrati alla criminalità organizzata e si permette che un giornalista venga aggredito? I nostri ragazzi sono finiti in ospedale. è possibile che questa situazione si verifichi? Siamo di fronte ad una prova di reato io vorrei che domattina qualcuno si muovesse per risolvere questa situazione subito”.

