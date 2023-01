Stefania Petyx aggredita a Campobello di Mazara/ Striscia nel paese di Messina Denaro

Stefania Petyx è stata aggredita a Campobello di Mazara, il paese che è stato l’ultimo covo di Matteo Messina Denaro prima della cattura. L’inviata di Striscia la Notizia, come mostrato nell’anticipazione mandata in onda nella puntata del programma satirico di Antonio Ricci, stava realizzando un servizio dal titolo “Un selfie contro la mafia”. Alcuni abitanti locali, tuttavia, non hanno apprezzato il suo comportamento. La troupe, composta dalla giornalista siciliana, dal bassotto e dal cameraman, è stata infatti malmenata mentre domandava ai passanti cosa ne pensassero dell’arresto del boss.

Striscia la notizia, sgominata multinazionale spaccio/ Maxi-sequestro a Rogoredo

La situazione, come ricostruito da Tp24, era tranquilla finché un uomo, come mostrato dai primi video dell’accaduto, ha iniziato a spintonare i malcapitati e successivamente, nel tentativo di allontanarsi, ha provato ad investire Stefania Petyx con uno scooter elettrico. Il tutto è accaduto nel centro del paese, in via Garibaldi, senza che nessuno intervenisse per difendere la troupe.

Messina Denaro: "Nel 2012 si poteva arrestare"/ Ex capo Polizia a Striscia la notizia

Stefania Petyx aggredita a Campobello di Mazara: il servizio di Striscia la Notizia

Il servizio completo dal titolo “Un selfie contro la mafia” realizzato dall’inviata Stefania Petyx, che è stata aggredita a Campobello di Mazara proprio durante le riprese, verrà mostrato nella puntata di sabato 28 gennaio di Striscia la Notizia, dopo che nelle scorse ore ne sono stati messi in onda alcuni stralci. L’appuntamento è come di consueto su Canale 5 a partire dalle ore 20.35.

L’obiettivo della giornalista era certamente quello di lanciare un messaggio importante contro Cosa Nostra, ma invece di ricevere solidarietà è stata insultata, minacciata e poi quasi investita. La speranza è che gli altri residenti del paese in cui è stato ritrovato il covo di Matteo Messina Denaro, le cui risposte non sono state mostrate nelle anticipazioni, si siano comportati diversamente.

Caso Soumahoro e raccolte fondi scadute/ Sospese da GoFundMe dopo servizio Striscia…

© RIPRODUZIONE RISERVATA