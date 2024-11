Chi è Giorgia Groccia: ex fidanzata di Tancredi, in gara a Sanremo Giovani 2024

Giorgia Groccia è l’ex fidanzata di Tancredi, cantante in gara a Sanremo Giovani 2024 ed ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi. Giorgia Groccia, tuttavia, esattamente come Tancredi, è famosa e molto conosciuta per la sua attività di tiktoker. Il suo nome d’arte, infatti, è Caffelatte. Classe 1994, è una cantante e tiktoker pugliese, diventata particolarmente popolare per il brano Non mi fai dormire, cantato in coppia con Deddy, altro ex allievo di Amici e che, secondo voci di corridoio, avrebbe fatto conoscere i due. La relazione tra i due è diventata subito importante al punto da uscire allo scoperto con una foto scattata insieme in occasione di Battiti Live.

Ad ufficiale la storia era stata proprio Giorgia pubblicando la prima foto di coppia e scrivendo una didascalia che non lasciava spazio a dubbi ovvero 2Love you”. Tuttavia, quella che sembrava una storia destinata a durare è poi finita.

Giorgia Groccia e Tancredi: perché si sono lasciati

La storia tra Tancredi e Giorgia Groccia sarebbe durata pochi mesi. Sia l’ex allievo di Amici che la tiktoker, in realtà, non hanno mai parlato apertamente del loro rapporto, ma una foto di Giorgia insieme a Mezkal, a sua volta, ex allievo della scuola di Maria De Filippi, avrebbe fatto sorgere rumors in merito ad una frequentazione dei due.

Ad oggi, dunque, tra Giorgia e Tancredi sarebbe tutto finito. Della vita privata di Tancredi, ad oggi, non ci sono molte informazioni. Il giovane cantautore, infatti, è molto concentrato sulla propria carriera e sul sogno di partecipare al Festival di Sanremo 2025 che potrebbe diventare davvero realtà qualora dovesse riuscire a superare il primo scoglio strappando il biglietto per la semifinale di Sanremo Giovani 2024.