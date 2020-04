Giorgia/ Lo show al Forum di Assago per il Pop Heart Tour (7 donne – AcCanto a te)

Giorgia è la nuova protagonista di 7 donne – AcCanto a te, il programma che Rai 3 trasmetterà nella seconda serata di oggi, sabato 11 aprile 2020. I fan della cantante rivivranno così sul piccolo schermo il suo Pop Heart Tour e di preciso il live che Giorgia ha registrato nel maggio dell’anno scorso al Forum Assago di Milano. Sarà un’occasione in più per ascoltare le cover realizzate dall’artista in chiave nazionale e internazionale, con il riarrangiamento di Michele Canova Iorfida. L’album Pop Heart contiene tra l’altro il feat di Tiziano Ferro per il brano Il conforto e di Ainé per la canzone Stay. Presenti anche Eros Ramazzotti in un cameo per Una storia importante ed Elisa per la sua Gli ostacoli del cuore. Il primo singolo estratto dal disco invece è Le tasche piene di sassi, un successo di Lorenzo Cherubini. Si tratta tra l’altro del primo album di cover che Giorgia ha realizzato nel corso dei 25 anni della sua fortunata carriera. “Un viaggio nel tempo, terapeutico, con alcune canzoni che sono mie e altre di grandi artisti. E sono ricordi… miracoli”, ha detto la cantante l’anno scorso a TgCom24, proprio in occasione del live che vedremo in tv. “Ho sempre ansia, vado in costruzione”, ha aggiunto parlando delle emozioni che l’hanno colpita prima e durante il concerto, “la dinamica della scaletta la faccio in base allo scioglimento di quest’ansia e al contatto con il pubblico. Mi piace vedere come si trasforma: iniziamo in un modo e finiamo in un altro”.

GIORGIA E IL CORONAVIRUS: IL SALUTO ALLA MAMMA DI ALEX BARONI

In questi giorni Giorgia non ha smesso di seguire che cosa sta succedendo in Italia e soprattutto la famosa curva di contagiati e decessi dovuti al Coronavirus. “Forza, forza, che qualche miglioramento c’è”, ha scritto su Twitter, “allora resistere di più, per chi non ce l’ha fatta e per chi resta”. L’ultimo mese poi è stato pieno di ricordi per la cantante. Su Facebook ha rievocato infatti uno dei momenti vissuti durante il live Pop Heart Tour di Assago, che avremo modo di rivivere stasera in tv. “Quando ci stringevamo le mani”, scrive, “in attesa di un giorno migliore”. La citazione è legata al suo brano Il mio giorno migliore, realizzato nel 2011 e protagonista della breve clip pubblicata su Facebook. Clicca qui per guardare il video di Giorgia. Nelle scorse settimane, Giorgia ha dato invece l’ultimo saluto alla madre di Alex Baroni, il cantante scomparso con cui ha condiviso un amore intenso. Marina Marcelletti infatti è morta lo scorso marzo a causa del Coronavirus. In occasione del lutto, Giorgia ha pubblicato sui social una foto della donna: “Ciao Marina, voglio pensarti col tuo adorato figlio adesso, a ridere della follia della vita, che donna eccezionale sei stata”. Fra soli due giorni invece ci sarà l’anniversario della morte di Baroni, scomparso il 13 aprile 2002, e sempre ricordato dalla cantante. “Non sono mai stata brava a parlare di lui”, ha detto l’anno scorso, riferisce Il Corriere della Sera, “ma Alex va ricordato, come uomo e come artista, perchè ha rappresentato un momento importante per la musica italiana”.



