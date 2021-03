Giorgia Lucini mamma bis, è nato Tommaso/ Federico Loschi: “Stanno entrambi bene!”

Secondo maschietto per Giorgia Lucini che oggi, nel giorno della Festa della donna, ha dato alla luce il piccolo Tommaso. Era la stagione 2011-12 quando la Lucini faceva il suo percorso come tronista nello studio di Uomini e Donne, ma avrebbe incontrato l’uomo della sua vita solo qualche anno dopo. Oggi Giorgia è felice al fianco del giocatore di basket Federico Loschi e insieme festeggiano l’arrivo del loro secondo figlio, Tommaso.

I due, infatti, sono già genitori di Riccardo, nato sempre a marzo ma di due anni fa (2019). Nelle ultime ore, proprio la Lucini ha condiviso una serie di storie su Instagram comunicando ai follower di essere in ospedale e in procinto di partorire, poi il lieto annuncio è arrivato dal suo compagno.

Federico Loschi papà bis: la dedica alla compagna Giorgia Lucini

Federico Loschi, su Instagram, ha pubblicato un post annunciando l’arrivo del suo secondogenito: “Alle 8.,35 di oggi 8 marzo 2021 (festa della donna…) è nato quel gran figo di Tommaso Loschi. Mamma Gio sta bene, anche se un po’ intontita (ma solo poco più del solito). 3,980 kg per 55 cm di ragazzone. Grazie a tutti che stanotte e all’alba vi siete preoccupati per lei e per il bimbo come al solito di me non se n’è fregato nessuno”. Ma proprio qualche ora prima dell’arrivo di Tommaso, Loschi ha pubblicato una dolcissima dedica per la sua compagna, ringraziandola di tutto: “Grazie anche a te Giorgia, che a 28 anni hai già portato a termine due gravidanze senza fermarti mai e mi hai seguito in ogni posto d’ Italia. Sei pazzesca nana mia. Ora godiamoci il casino che noi tanto amiamo e appena finisce questo brutto periodo tutti e 4 ad Ibiza.”

