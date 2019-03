Giorgia Lucini partorisce oggi?/ La neo mamma pronta per la nascita di Riccardo

Giorgia Lucini è pronta per dare alla luce il piccolo Riccardo? L’ex tronista di Uomini e donne nei giorni scorsi ha annunciato di essere entrata al nono mese e di essere ormai agli sgoccioli di questa gravidanza “social” e proprio nelle sue ultime storie su Instagram i fan l’hanno vista arrivare in clinica dove proprio oggi dovrebbe avvenire il parto. La Lucini si è sottoposta al tracciato per controllare il feto e poi si è mostrata nel letto della clinica pronta a iniziare il suo digiuno pre parto a base di verdure bollite e brodino al grido di “datemi un hamburger”. Le ultime storie risalgono a ieri sera e i fan sono già in ansia sui social convinti che proprio questa mattina Giorgia Lucini riuscirà a stringere tra le braccia il suo piccolino.

OGGI NASCERA’ IL PICCOLO RICCARDO?

Chi la segue sui social conosce i dettagli della sua vita privata e anche di questa nascita, quella del piccolo Riccardo mentre per chi avesse perso il filo, l’ex tronista e partecipante a Temptation Island, aspetta un bambino dal compagno Federico Loschi, il cestista della Leonis Roma. Dalla sua partecipazione al programma di Maria De Filippi sono ormai passati quasi dieci anni e se si tiene conto che all’epoca era alla ricerca del suo primo amore, l’uomo a cui dare il suo primo bacio, sembra proprio che la Lucini ne abbia fatta di strada e oggi si appresta a diventare madre. All’epoca della sua partecipazione a Uomini e donne, la bella Giorgia ha avuto una storia con Andrea Damante, che ha ricoperto il ruolo di tentatore quando lei era nel villaggio proprio insieme a Manfredi Ferlicchi, la sua scelta. La loro storia terminò per l’eccessiva gelosia di lui e da allora per lei è iniziata una nuova vita che l’ha portata fino a questo punto. Adesso i fan sognano le nozze per lei.

