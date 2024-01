Giorgia Meloni e Andrea Giambruno tornano insieme?/ “Persone vicine alla coppia non lo escludono…”

Giorgia Meloni e Andrea Giambruno, il rapporto di oggi dopo la rottura

Alcune settimane fa abbiamo assistito ad un ‘terremoto’ mediatico che ha investito Andrea Giambruno, ex marito della premier Giorgia Meloni. Il giornalista si rese protagonista di alcuni fuori onda ‘condannati’ dall’opinione pubblica che, oltre a portarlo lontano dalle scene televisive, portarono anche alla conclusione del rapporto con l’attuale Presidente del Consiglio. In realtà, pare che la relazione tra i due fosse già avviata verso la conclusione ancor prima che si realizzassero i fatti raccontati da Striscia la Notizia, ma oggi le cose potrebbero essere cambiate.

DECRETO ELECTION DAY OK IN CDM/ “Sì terzo mandato sindaci piccoli Comuni”. Ddl Ferragni, P. Iva e anziani

Come risaputo, lo scorso ottobre è arrivata la separazione tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno; un annuncio arrivato poco dopo i fuori onda del giornalista. Eppure, come riporta il settimanale Oggi, pare che la rottura non sia davvero così netta come molti avranno immaginato o intuito Da ricordare il fatto che, oltre ad aver condiviso diversi anni insieme, a legarli c’è anche la figlia nata dal loro amore: Ginevra.

DECRETO UCRAINA/ Quel granello di sabbia che può "inceppare" le armi e aiutare la pace

Giorgia Meloni e Andrea Giambruno, ci sarà il ritorno di fiamma?

Il magazine cita dunque alcune voci pronte a sostenere un possibile ritorno di fiamma tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno; inoltre, pare che già attualmente non vi sia alcuna freddezza nel rapporto tra i due, anzi. Il giornalista e la premier avrebbero un rapporto ancora molto costante e continuo, probabilmente anche per non guastare la serenità della loro figlia Ginevra. Tali vicinanza potrebbe dunque aprire a nuovi scenari nel prossimo o vicino futuro.

Come racconta il settimanale Oggi, Andrea Giambruno e Giorgia Meloni pare si incontrino regolarmente nei pressi della periferia di Monza, dove appunto il giornalista soggiorna. Entrambi cercherebbero però di evitare l’attenzione dei media, forse in considerazioni di quanto accaduto negli scorsi mesi. In aggiunta, il magazine sostiene che persone vicine all’ex coppia non escludono un possibile ritorno di fiamma tra i due, con una riconciliazione che a quel punto non avrebbe problemi nell’essere resa ufficiale.

Meloni vs Elkann: “non accetto accuse da chi svende la Fiat”/ “Spostate sedi all'estero, ma quale italianità”

© RIPRODUZIONE RISERVATA