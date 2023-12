Andrea Giambruno: un libro per raccontare la sua verità?/ Dopo l’addio a Giorgia Meloni, proposte…

Andrea Giambruno: presto un libro con la sua verità?

Andrea Giambruno racconterà la propria verità in un libro? Da diverse settimane, il nome del giornalista è balzato agli onori della cronaca per i fuori onda trasmessi da Striscia la Notizia in seguito ai quali Giorgia Meloni ha annunciato la decisione di mettere un punto definitivo alla loro storia. Dopo tutto il caos mediatico, Andrea Giambruno non è più apparso in tv e sono tanti coloro che si chiedono quale potrebbe essere il futuro del giornalista. Non si sa, infatti, se tornerà sulle reti Mediaset o se il suo futuro sarà lontano dall’azienda di Pier Silvio Berlusconi.

Stando a quello che riporta Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, nel numero in edicola, Giambruno potrebbe dedicarsi alla scrittura di un libro per raccontare la propria verità su tutta la situazione di cui è stato protagonista.

L’indiscrezione di Oggi su Andrea Giambruno

Stando a quello che scrive Alberto Dandolo su Oggi, Andrea Giambruno sarebbe richiestissimo dal mercato editoriale. “Corteggiato sia da editori di destra e di sinistra, l’ex della premier si trova a gestire in queste ultime settimane un’agenda fitta di appuntamenti e incontri professionali”, scrive Dandolo che svela come Giambruno sia stato pizzicato in un ristorante romano a pranzo con il direttore de Il Tempo Davide Vecchi e lo scrittore Massimiliano Lenzi.

“Giambruno, pare, sia tentato da proposte allettanti: in primis quella di scrivere un libro in cui raccontare le sue verità. Solo un modo per attirare l’attenzione di Giorgia e provocarne una reazione?”











