Giorgia Meloni Premier, quando riceve incarico Governo?/ Quirinale, lista Ministri e…

7 minuti di consultazioni con Mattarella, 74 secondi di discorso: la giornata che porterà Giorgia Meloni a diventare la prima Premier d’Italia è ricca di attesa per quanto avverrà oggi pomeriggio al Quirinale. Sembra ormai infatti scontato che l’incarico di Governo non solo verrà dato alla leader di Fratelli d’Italia ma anche che possa avvenire in tempi più rapidi di quelli previsti alla vigilia. Il nuovo Governo Meloni infatti, dopo il colloquio “lampo” avvenuto con il Presidente della Repubblica sembra ormai in rampa di lancio: Mattarella ha sentito parlare la futura Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul programma e probabilmente anche squadra di Ministri; al termine della breve dichiarazione, ha chiesto a Salvini, Berlusconi e Lupi – i leader di Lega, Forza Italia e Noi Moderati – se fossero tutti concordi con la relazione di Giorgia Meloni. A quel punto il via libera definitivo ha chiuso le consultazioni, con conseguente brevissima dichiarazione della Premier ormai prossima “incaricata” in giornata.

«Abbiamo convenuto con il presidente Mattarella di avere un governo il prima possibile», ha detto la Presidente di FdI davanti alle telecamere, «La delegazione del centrodestra che ha incontrato il presidente ha convenuto sulla necessità di dare un nuovo governo nel minore tempo possibile perché le urgenze sono moltissime a livello nazionale e internazionale. Tutta la coalizione che non a caso si è presentata insieme alle consultazioni, ha dato indicazione unanime proponendo la sottoscritta come persona incaricata a formare il governo. Attendiamo le determinazioni del Presidente della Repubblica e già da ora siamo pronti, vogliamo procedere nel minor tempo possibile». Al termine delle consultazioni, il responsabile della comunicazione del Quirinale Giovanni Grasso ha annunciato che nel pomeriggio di oggi una nota pubblica informerà dell’incarico di Governo e dunque delle tempistiche per il ritorno di Giorgia Meloni al Colle. Oggi pomeriggio, stasera o domani mattina: sono queste le tre tempistiche sull’incarico affidato alla leader del Centrodestra, da cui dipendono poi tutte le altre tappe per la formazione del nuovo Governo Meloni.

GOVERNO MELONI: LISTA MINISTRI, GIURAMENTO E VOTO FIDUCIA, TUTTE LE TAPPE

Una volta ricevuto l’incarico di formare un nuovo Governo dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Premier incaricata Giorgia Meloni avrà due possibili scelte: accetta senza riserva (pratica inusuale) e indica subito la lista dei Ministri, poi nominati dal Capo dello Stato; Meloni accetta con riserva e torna poche ore più tardi al Quirinale per la formazione del Governo. Il Governo “lampo” del Centrodestra a quel punto vedrà una strada in discesa fino al voto di fiducia e all’effettivo “via” con piene funzioni operative: dopo l’incarico infatti Giorgia Meloni dovrà presentare al Colle la lista definitiva dopo settimane di “totoministri” in quota FdI, Lega, Forza Italia, NoiModerati e tecnici indipendenti.

Tale passaggio potrebbe avvenire già nel pomeriggio/serata di sabato 22 ottobre: una volta ricevuto l’ok di Mattarella – e i tempi rapidissimi di oggi “consigliano” una interlocuzione probabilmente già ampia nei giorni precedenti – la Premier in carica leggerà davanti alla stampa la lista dei Ministeri con e senza portafoglio. A quel punto tutto sarebbe predisposto per il giuramento del Governo Meloni già domenica 23 ottobre in mattinata, al più tardi nel pomeriggio. Le tempistiche sono dettate dal fatto che dovrà essere concesso il tempo necessario per stilare i decreti di convocazione del giuramento del nuovo Governo Meloni. Sempre di domenica – o al più tardi lunedì 23 ottobre mattina – si terrà la cerimonia “della campanella” con il passaggio delle consegne ufficiali tra Mario Draghi e Giorgia Meloni e il primo Consiglio dei Ministri. Martedì 25 ottobre alla Camera e mercoledì 26 ottobre al Senato dovrebbe tenersi il discorso programmatico della neo-Premier Meloni, con il primo voto di fiducia dell’Aula di Montecitorio e Palazzo Madama.











