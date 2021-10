Giorgia Meloni: “video Fanpage studiato a tavolino”/ Scontro e insulti col direttore

«Per quanto si possa fingere di non vederlo, era tutto studiato. Scientificamente, a tavolino. A due giorni dalle elezioni. Non da Fanpage, ma da un intero circuito, o circo, se vogliamo»: è durissima Giorgia Meloni nel video pubblicato sui social la mattina delle Elezioni Amministrative in merito all’inchiesta di “Fanpage” contro Fratelli d’Italia e il capogruppo europarlamentare Carlo Fidanza pubblicata da “Piazzapulita” a due giorni dal voto.

In 7 minuti di intervento la leader di FdI torna sul “caso Fidanza” e si scaglia contro la presunta “costruzione” politica “ad orologeria” scagliata contro il suo partito a soli due giorni dalle Elezioni Comunali e Regionali: «Quello che penso è che, per quanto si possa fingere di non vederlo, era tutto studiato, scientificamente, a tavolino. Non da Fanpage, ma da un intero circuito, o circo, se vogliamo. Tre anni di giornalista infiltrato, 100 ore di girato, dalle quali vengono estrapolati 10 minuti di video tagliati e cuciti arbitrariamente, piazzati in prima serata a due giorni dalle elezioni in modo tale che finissero sui giornali nel giorno di silenzio elettorale. Quando loro possono parlare di te e tu non puoi difenderti, quando le persone devono decidere se votarti o no il giorno successivo, perché oggi si vota». È altrettanto netta e dura la replica di “Fanpage” qualche ora più tardi, con questo articolo apparso online: «non daremo le 100 ore di girato a Giorgia Meloni». Il motivo è presto che detto: «parla di video costruito a tavolino e attribuendo al direttore del giornale frasi mai pronunciate. Una fake news in piena regola, allo scopo di fare confusione e distogliere l’attenzione dalle questioni ancora sul tappeto […] Noi non rispondiamo a una leader di partito, ma ai nostri lettori, verso i quali abbiamo obblighi di natura morale e deontologica».

Per quanto si possa fingere di non vederlo, era tutto studiato. Scientificamente, a tavolino. A due giorni dalle elezioni. Non da fanpage, ma da un intero circuito, o circo, se vogliamo. Se avete qualche minuto, ascoltate quello che ho da dirvi. pic.twitter.com/80mHXk7WqH — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) October 3, 2021

MELONI, IL BOTTA E RISPOSTA CON PIAZZAPULITA E FANPAGE

Lo scontro indiretto con il direttore di “Fanpage” Francesco Cancellato e con il conduttore di “Piazzapulita” Corrado Formigli si è poi fatto ancora più acceso dopo il drastico scambio di tweet con la presidente di Fratelli d’Italia: «Giorgia Meloni è invitata giovedì a Piazzapulita. Ci sarà anche il direttore di Fanpage Cancellato e torneremo a parlare dell’inchiesta (http://tiny.cc/pqujuz). Le porrò delle domande. Ascolteremo le sue risposte. Ci sarà tutto il tempo necessario. Si chiama informazione». Meloni non ci sta e replica subito sotto, che l’invito sarà lieta di accettarlo quando il direttore del quotidiano online «mi fornirà il girato delle 100 ore (come chiesto ufficialmente). Altrimenti forniscimelo tu: immagino che prima di mandare in onda il video di 13 minuti realizzato da altri avrai controllato il materiale. O no?». Formigli però lancia una sorta di “ultimatum” che al momento è rimasto sospeso nel vuoto: «il nostro invito rimarrà valido fino alle 21.20 di giovedì 7 ottobre, a Piazzapulita su La7. In modo da lasciarle la possibilità di rispondere nel merito sui contenuti dell’inchiesta di Fanpage da noi trasmessa. Cosa che mi pare finora non abbia ancora fatto». Nel video di 7 minuti pubblicati sui social l’ex Ministra dei Giovani aveva già sottolineato come il direttore di “Fanpage” alla richiesta sull’inviare i video completi dell’inchiesta, «ha risposto che la mia richiesta è oscena. Cosa c’è che non si può mostrare in quei video? Cosa c’è che non devo vedere? Io continuerò a fare questa richiesta all’infinito, perché oscena è la risposta del direttore di Fanpage. Capiamoci: le immagini hanno colpito anche me, chiedo quei video anche e soprattutto per andare a fondo nella vicenda perché dalle nostre parti siamo parecchio rigidi sulle regole di comportamento dei nostri dirigenti». Da ultimo, Giorgia Meloni conclude «E’ deontologia montare i pezzi a proprio piacimento e rifiutare di mostrare quanto accaduto senza i tagli, pretendendo che si dia per buono il montaggio fatto da persone schierate? E’ legittimo far uscire scientificamente questo materiale a due giorni dalle elezioni senza che tu abbia il tempo per difenderti? Avete raccolto materiale per 3 anni e lo fate uscire a 2 giorni dal voto, che strana coincidenza»; a “Piazzapulita” invece non lesina una frecciatina, «Confido che Corrado Formigli, dall’alto della sua onestà intellettuale tipica dei giornalisti che non sono di parte, manderà in onda integralmente anche questo mio video che dura decisamente meno di quelli di Fanpage».

Giorgia Meloni è invitata giovedì a #Piazzapulita. Ci sarà anche il direttore di @fanpage @fcancellato e torneremo a parlare dell'inchiesta (https://t.co/cgMixpn5Gd). Le porrò delle domande. Ascolteremo le sue risposte. Ci sarà tutto il tempo necessario. Si chiama informazione. https://t.co/duHhXsQl0M — Corrado Formigli (@corradoformigli) October 3, 2021





